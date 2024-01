"Respuesta yemení no se acotará al mar Rojo, las bases de EEUU en la región son blancos legítimos"

Mohamad Qaidi subrayó que la respuesta de Yemen a la agresión estadounidense-británica no se limitará al mar Rojo, clarificando que ahora todas las bases estadounidenses de la región se convirtieron en objetivos legítimos. El analista político yemení subrayó que Yemen es capaz de defender su territorio sin ayuda de nadie y tiene mucha experiencia y potencial para hacerlo, y las bases estadounidenses en el golfo Pérsico y el Cuerno de África se convierten en objetivos potenciales en cualquier represalia.Qaidi añadió que el bombardeo de provincias yemeníes por parte de estadounidenses y británicos es injustificado, porque Ansarolá no atacó ningún barco mercante de ningún país, excepto los relacionados con Israel. Afirmó que todo esto demuestra el alcance de la implicación de los países occidentales en la agresión contra Gaza: es un intento de quebrar y golpear a todos los que defienden al pueblo palestino.En la noche del 11 al 12 de enero, EEUU y sus aliados lanzaron más de 20 ataques contra objetivos hutíes en cuatro gobernaciones de Yemen, incluidas Saná y Al Hudaida. Según la Fuerza Aérea de EEUU, fueron bombardeados 60 objetivos en 16 sitios diferentes, incluidos puestos de mando y control hutíes, sus depósitos de municiones, sistemas de lanzamiento, instalaciones de producción y radares de defensa aérea. En los ataques se utilizaron más de 100 municiones guiadas de precisión de diversos tipos.

12.01.2024, Sputnik Mundo

Los yemeníes no se quedarán de brazos cruzados ante la agresión contra su país, los bombardeos de EEUU y Reino Unido no pasarán desapercibidos y la respuesta no se limitará al mar Rojo, afirmó a Sputnik el analista político yemení, Mohamad Qaidi. Añadió que los ataques estadounidenses y británicos recibirán una respuesta proporcional.