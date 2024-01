https://sputniknews.lat/20240112/zelenski-ya-empieza-a-ser-un-estorbo-y-solo-los-tontos-piensan-que-ucrania-puede-detener-a-rusia-1147351531.html

"Zelenski ya empieza a ser un estorbo" y "solo los tontos piensan que Ucrania puede detener a Rusia"

El pasado mes de diciembre Arabia Saudita fue sede de una reunión secreta sobre la paz en Ucrania, según informó 'Bloomberg'. Las conversaciones lograron pocos... 12.01.2024, Sputnik Mundo

Zelenski fracasa hasta en secretoEn dicho cónclave participaron asesores de Seguridad Nacional de Ucrania y de los países del G7, así como de Arabia Saudita, India y Turquía. En tanto, Brasil se limitó a enviar una declaración por escrito.Según las fuentes de Bloomberg, Kiev y sus aliados planean realizar otra reunión antes del Foro Económico Mundial, y ya han invitado a más de un centenar países, pero subrayaron que algunas naciones consideran prematuro llevar a cabo tal encuentro, mientras que otras abogan por involucrar a Moscú en el proceso.Respecto a la postura insistente de Kiev de imponer su plan de paz de 10 puntos, que incluye la vuelta a las fronteras de 1991, Lerín afirma que "Zelenski ya no están en la misma posición de hace dos años cuando inició la guerra, porque Ucrania la tiene ya perdida y todo el mundo lo sabe. Incluso lo saben en el Pentágono, lo saben en las capitales europeas. Entonces, Ucrania ya no está en disposición de negociar, y hay quien piensa que Zelenski ya no tiene nada que hacer en esta cuestión, más bien ya empieza a ser un estorbo"."Siguen pensando algunos tontos que Ucrania puede ganar la guerra o detener a Rusia, cuando esto ya es totalmente inviable, totalmente imposible", sentencia Lerín.

