General yemení asegura que "estaban totalmente preparados" para los ataques de EEUU y el Reino Unido

General yemení asegura que "estaban totalmente preparados" para los ataques de EEUU y el Reino Unido

Los militares yemeníes estaban preparados para los ataques aéreos, mientras que Estados Unidos y sus aliados bombardeaban objetivos que ni siquiera existían... 13.01.2024, Sputnik Mundo

En sus palabras, este ataque "no nos conmocionó en absoluto", y recordó que su país lleva 9 años, desde 2015, "enfrentándose a la agresión estadounidense".El general opinó que con esos ataques Washington intentaba "restaurar su prestigio" y proteger a los buques israelíes en el mar Rojo. Conforme con el militar yemení, la Casa Blanca se dio cuenta de que el Estado judío "había llegado a la fase de colapso total" como consecuencia de la crisis económica provocada por los ataques hutíes en el mar Rojo y el mar Arábigo. De acuerdo con Jafri, "fue nuestra decisión consciente e inquebrantable [de atacar barcos israelíes] para lograr justicia para el oprimido pueblo palestino que está siendo víctima de un genocidio cada día".Sin embargo, continuó, los asaltos aéreos en Yemen "no tuvieron ningún efecto sobre capacidades militares" de las fuerzas yemeníes, dado que los objetivos atacados "no eran reales". El general aseguró que el Ejército de Yemen "sigue enfrentándose con todas sus fuerzas a Estados Unidos y no solo a ellos" y advirtió de "una respuesta natural a esta agresión".Tras la escalada del conflicto palestino-israelí del 7 de octubre de 2023 y la subsecuente crisis humanitaria en Gaza, los rebeldes hutíes de Yemen anunciaron que impedirán el tránsito de buques que navegan desde y hacia Israel por los mares Rojo y Arábigo, hasta que Tel Aviv levante el bloqueo humanitario sobre el enclave palestino. En respuesta, desde EEUU anunciaron la Operación Guardián de la Prosperidad, dedicada a garantizar el tráfico de buques civiles. En la noche del 11 al 12 de enero, EEUU y sus aliados lanzaron decenas de ataques contra objetivos hutíes en cuatro gobernaciones de Yemen, incluidas Saná y Hodaida.Al día siguiente, las fuerzas navales de EEUU y Reino Unido realizaron nuevos ataques aéreos contra en el norte de la capital yemení.

