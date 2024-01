https://sputniknews.lat/20240113/goleada-economica-aplastante-de-rusia-y-el-sur-global-al-occidente-colectivo-1147372932.html

"Goleada" económica aplastante de Rusia y el sur global al Occidente colectivo

La economía de Rusia ocupa el primer lugar en Europa, dijo el presidente, Vladímir Putin, al indicar que el crecimiento económico a finales de 2023 puede ser... 13.01.2024, Sputnik Mundo

La realidad, la única verdadEn términos de Paridad de Poder Adquisitivo (PPA), la economía rusa se ha convertido en la primera de Europa y la quinta del mundo. No obstante, pese a ese dato, el líder del gigante euroasiático destacó que aún hay que emprender esfuerzos para lograr unos avances más significativos per cápita. "Por lo tanto, hay algo en lo que trabajar", subrayó.Putin, asimismo, no descartó que en 2023 el crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) de Rusia pueda superar el 4%. "Es posible", dijo, al señalar que la caída de este indicador para 2022 fue menor de lo esperado. "Calculábamos que sería del 2,1 %; en realidad fue del 1,2%".Anteriormente, Putin había declarado que, mientras que los países europeos se enfrentan a crecientes problemas económicos, Rusia sigue desarrollándose y logrando importantes resultados. De acuerdo al analista internacional Christian Lamesa, esto demuestra que, finalmente, aquellos que hacían la comparación tan torpe, tan básica y elemental, que decían que Rusia era un país con una economía apenas comparable a la de Italia, y que perdían de vista todas las inmensas potencialidades, las riquezas prácticamente imposibles de enumerar que tiene el país euroasiático, hacían esa torpe comparación dejando de lado estos aspectos, y por supuesto que hoy la realidad les da un duro golpe en la cara, concluye Lamesa.

