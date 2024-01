https://sputniknews.lat/20240113/gonzalo-lira-un-requiem-desde-el-donbas-1147381159.html

Gonzalo Lira: un réquiem desde el Donbás

Es una forma de tortura y asesinato. Extiendo mis sinceras condolencias a él, a su familia, a sus amigos y seguidores. No se lo merecía, y solo sirve como una prueba más de lo malvados que son realmente nuestros enemigos, tanto en Banderastán [Ucrania] como en Estados Unidos. No es ningún secreto que tenía serias preguntas sobre Gonzalo y su trabajo, pero nunca le deseé el mal, y estoy enfadado y asqueado por su tortura y asesinato a manos de EEUU y los nazis ucranianos.Nunca creí que Gonzalo pudiera vivir en Ucrania, ser un periodista opositor y sobrevivir. Podría haber venido a Donbás y continuar su trabajo desde aquí cuando quisiera. Por alguna razón, nunca lo hizo. Ucrania es una zona de guerra bajo ocupación nazi, y lo ha sido desde 2014. Si me atraparan en Ucrania, no sobreviviría ni 24 horas. Es por eso que no voy a ir allí sin el Ejército ruso.Todos los que dicen la verdad al poder, como bien pudo haberlo hecho Gonzalo, lo hacen por su cuenta y riesgo. Son héroes precisamente porque arriesgan sus vidas al hacerlo. Es un asunto peligroso. Los que arriesgan la vida a veces la pierden. Gonzalo no fue el primero y no será el último.Una zona de guerra bajo ocupación nazi es un lugar peligroso, y los errores pueden ser extremadamente dolorosos o incluso mortales. Gonzalo no merecía en absoluto lo que le ocurrió, pero cometió un error fatal y subestimó la maldad de sus enemigos. Pudo marcharse cuando tuvo la oportunidad, y debió hacerlo.Que en paz descanse.LAS OPINIONES EXPRESADAS EN ESTE ARTÍCULO PUEDEN NO COINCIDIR CON LAS DE LA REDACCIÓN.

eeuu

