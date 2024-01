https://sputniknews.lat/20240114/el-congreso-de-guatemala-retrasa-la-toma-de-posesion-del-presidente-electo-arevalo-1147395753.html

El Congreso de Guatemala retrasa la toma de posesión del presidente electo Arévalo

El Congreso de Guatemala retrasa la toma de posesión del presidente electo Arévalo

La ceremonia de investidura del presidente electo de Guatemala, Bernardo Arévalo, fue retrasada este 14 de enero debido a que el Congreso, controlado por sus... 14.01.2024, Sputnik Mundo

2024-01-14T21:44+0000

2024-01-14T21:44+0000

2024-01-14T22:10+0000

américa latina

guatemala

bernardo arévalo

karin herrera

movimiento semilla

congreso de guatemala

política

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.lat/img/07e7/0c/0d/1146518089_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_79855d188ac752b7aa8c9730ae68a73f.jpg

La ceremonia estaba programada para que empezara a las 15.00 hora local tras meses de maniobras judiciales para impedir que Arévalo se convirtiera en presidente constitucional del país centroamericano.Y es que desde hace horas se suspendió el juramento de los diputados electos al Congreso debido a que "la comisión de credenciales se ha tardado más allá de lo normal, para empezar a calificar las credenciales de los diputados electos", según dijo el diputado del Movimiento Semilla, Román Castellanos.El mismo diputado aseguró que dicha comisión estropea el proceso legislativo al pedir o revisar "documentos que no son requisitos para que algún diputado tome posesión". Por su parte, el mandatario electo publicó en su cuenta de X un mensaje en el que asegura que él y la vicepresidenta Karin Herrera están listos para asumir el nuevo cargo que ganaron por el voto popular. Mientras tanto, miles de personas marchan hacia el Congreso guatemalteco para exigir que dejen asumir el cargo a Bernardo Arévalo. Derribaron algunos anillos de seguridad y los medios locales y usuarios en redes sociales reportan algunos enfrentamientos con la Policía."Creo que se están cumpliendo las especulaciones de que podía desestabilizarse el cambio de mando", advirtió a periodistas la diputada Sonia Gutiérrez, de la bancada Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca (URNG-partido Winaq), de izquierda.Desde su victoria en las elecciones de agosto pasado, el líder de Movimiento Semilla y mandatario electo se ha enfrentado a varios intentos desde el propio gobierno de impedir su toma de posesión. Desde su campaña prometió acabar con la corrupción y eso, según él, ha provocado una oleada de críticas en su contra desde las élites políticas y empresariales que no quieren perder privilegios. Apenas el 6 de enero, Arévalo denunció otro intento de los fiscales del Ministerio Público de anular los resultados de los comicios del 25 de junio y la segunda vuelta del 20 de agosto de 2023. A la ceremonia de juramento de este 14 de enero asistirán los presidentes de Chile y Colombia, Gabriel Boric y Gustavo Petro, respectivamente. También acudirán delegaciones y representantes de Estados Unidos y la Unión Europea (UE). Bernardo Arévalo ganó la segunda vuelta de las elecciones el 20 de agosto con el 60,91% de los votos frente a su rival Sandra Torres, quien obtuvo 39,09% de los sufragios, según los datos del Tribunal Supremo Electoral publicados el pasado 28 de agosto. De esta manera, Arévalo se convirtió en el primer presidente electo emanado de un movimiento de izquierda en más de medio siglo en el país centroamericano.A unas horas de la toma de posesión de Bernardo Arévalo como presidente de Guatemala, el pleno de la Corte Constitucional del país centroamericano negó al Movimiento Semilla, partido del mandatario electo, un amparo que permitiría a sus diputados continuar en el Congreso de la República como bloque legislativo.Golpe a su partidoMientras se retrasa la toma de posesión de Arévalo, el pleno de la Corte Constitucional del país negó al Movimiento Semilla un amparo que permitiría a sus diputados continuar en el Congreso de la República como bloque legislativo. Esto quiere decir que se ratificó la suspensión del partido. "Aquí en Guatemala, aún el Congreso de la República no se pone de acuerdo para elegir su junta directiva que es la que tiene que posesionar al presidente Bernardo Arévalo", escribió el presidente Petro en la red social X. "Al partido del presidente Arévalo, mayoritario, le han quitado la personería jurídica", explicó.Al margen de los retraso en la instalación de la nueva legislatura, el resto de los detalles de las ceremonias están listos, de acuerdo con el servicio de prensa del Congreso, que mantiene una transmisión en vivo desde el palacio legislativo, aunque actualmente transmite resúmenes históricos sobre la actividad de ese órgano del estado.

https://sputniknews.lat/20240113/petro-pide-solidaridad-regional-por-guatemala-ante-un-persistente-riesgo-de-golpe-de-estado-1147383209.html

guatemala

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

guatemala, bernardo arévalo, karin herrera, movimiento semilla, congreso de guatemala, política