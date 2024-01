https://sputniknews.lat/20240115/amlo-estima-que-refineria-dos-bocas-brindara-20-de-la-gasolina-que-se-consume-en-mexico-1147410174.html

AMLO estima que refinería Dos Bocas brindará 20% de la gasolina que se consume en México

La refinería de Dos Bocas, ubicada en Tabasco, estado junto al golfo de México, abastecerá el 20% de la gasolina que se consume en el territorio mexicano... 15.01.2024, Sputnik Mundo

El arranque de esta instalación será el 31 de enero y sus actividades primordiales se iniciarán un día después, es decir, el 1 de febrero.Recientemente, el director de Petróleos Mexicanos (Pemex), Octavio Romero Oropeza, dijo que la nación latinoamericana alcanzará la autosuficiencia en gasolinas en 2025, esto con ayuda de proyectos como Dos Bocas y la planta coquizadora de Salina Cruz, Oaxaca, en el sur del país.Para ese año, "los niveles se irán arriba de 1,3 millones de barriles, alcanzándose ya prácticamente la autosuficiencia en gasolina. Es decir, todo el aceite que producimos en el país se va a refinar y no habrá necesidad de comprar gasolinas en el extranjero", vaticinó el funcionario el 4 de enero pasado.La primera fase de la construcción de Dos Bocas fue inaugurada en julio de 2022. Sin embargo las obras se extendieron por varios meses más.México cuenta con seis plantas refinadoras de crudo en operación en todo el país y, con Dos Bocas, Pemex espera procesar toda la producción nacional de crudo —que ronda los 1,7 millones de barriles diarios— y dejar de importar gasolina, sobre todo procedentes de EEUU.Trabajos preventivosEn su conferencia de prensa, López Obrador anunció que su Administración está haciendo trabajos preventivos para mantener la producción y distribución de gas, las cuales pueden ser afectadas por las tormentas invernales en Estados Unidos.En México, "tenemos el control de la red de distribución, por lo que podemos subir a la red de distribución energía que se produce con distintos combustibles, no solo con gas. Ya estamos actuando y no va a aumentar el precio de la luz. [Realizamos acciones] para que el consumidor no padezca, que no haya apagones y que no aumente" el costo de la energía eléctrica, apuntó.El presidente de México dijo que esta situación ya ha ocurrido en el pasado. Durante su sexenio, acotó, se resolvió en menos de una semana, especialmente en el norte del país latinoamericano."Se pusieron a producir, a turbinar, todas las hidroeléctricas del sureste [mexicano] y se transmite la energía elétrica por las líneas, que están todas interconectadas, y también tenemos otros combustibles, como el combustóleo", declaró.

