https://sputniknews.lat/20240115/china-agradece-a-rusia-su-posicion-sobre-las-elecciones-en-taiwan-1147400118.html

China agradece a Rusia su posición sobre las elecciones en Taiwán

China agradece a Rusia su posición sobre las elecciones en Taiwán

PEKÍN (Sputnik) — China valora mucho la posición de Rusia respecto a las elecciones en Taiwán, declaró la portavoz del Ministerio de Exteriores del país... 15.01.2024, Sputnik Mundo

2024-01-15T09:02+0000

2024-01-15T09:02+0000

2024-01-15T09:07+0000

internacional

📰 tensiones en torno a taiwán

taiwán

china

🌏 asia

rusia

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn2.img.sputniknews.lat/img/07e7/02/16/1136092583_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_497a13140e3ade7bc5f8205df01cc501.jpg

El 13 de enero, la portavoz de la Cancillería rusa, María Zajárova, señaló que Rusia insta a "todas las fuerzas externas" a desistir de provocaciones después de que Taiwán celebrara las elecciones del jefe de la Administración de la isla."Apreciamos mucho la posición de Rusia", afirmó la vocera, comentando la declaración de Zajárova. También Mao destacó que, además de Rusia, muchos países y organizaciones internacionales reafirmaron abiertamente su compromiso con el principio de "una sola China", apoyaron a Pekín en la protección de la soberanía nacional y la integridad territorial, se opusieron a la independencia de Taiwán en cualquier forma y se pronunciaron por la reunificación de China. EEUU y TaiwánChina insta a Estados Unidos a cumplir los compromisos asumidos en la problemática de Taiwán y no emitir señales erróneas a los separatistas taiwaneses, enfatizó Ning.El 14 de enero, una delegación estadounidense, integrada por el ex subscretario de Estado, James Steinberg, y el exasesor de seguridad nacional, Stephen John Hadley, arribó a Taiwán, donde se reunió con la jefa de la administración de la isla en ejercicio, Tsai Ing-wen, y el jefe electo de esa administración, Lai Ching-te.La diplomática también señaló que China exhorta a EEUU a reconocer el carácter "complicado y sensible" del tema de Taiwán, a acatar el principio de una sola China y los postulados de tres comunicados conjuntos chino-estadounidenses."Instamos a cumplir los compromisos asumidos y no respaldar la independencia de Taiwán, lo que prometieron los dirigentes estadounidenses en numerosas ocasiones, a no apoyar el principio de 'dos Chinas' ni el de 'una China y un Taiwán', y no hacer intentos de convertir Taiwán en un arma de contención de China", declaró.Mao Ning también llamó a EEUU a no emitir señales erróneas a los separatistas de Taiwán, truncando el principio de "una sola China".El 13 de enero, Taiwán celebró las elecciones del jefe de la Administración de la isla que dieron como ganador al candidato del gobernante Partido Democrático Progresista de Taiwán, Lai Ching-te, con el 40,05% de los votos. La inauguración de Lai está programada para el próximo 20 de mayo. China considera a Taiwán parte inalienable de su territorio y exige a todos los países respetar el principio de una sola China en las relaciones con la isla rebelde.Tras publicarse los resultados de esos comicios, la Oficina de Asuntos de Taiwán del Consejo de Estado de la República Popular China emitió una declaración en que advirtió que China se opondrá decididamente a las actividades apuntadas al logro de la independencia por Taiwán y a la injerencia foránea en este asunto.Las relaciones oficiales entre el Gobierno central de la República Popular China y su provincia insular de Taiwán se rompieron en 1949, después de que las fuerzas del partido nacionalista Kuomintang, encabezado por Chiang Kai-shek, sufrieran una derrota en la guerra civil contra el Partido Comunista y se trasladaran a ese archipiélago. Desde entonces Taiwán tiene su propia administración.

https://sputniknews.lat/20240115/nauru-rompe-los-vinculos-diplomaticos-con-taiwan-en-favor-de-china-1147398951.html

https://sputniknews.lat/20240114/que-esperar-del-triunfo-del-partido-democratico-progresista-en-las-elecciones-de-taiwan-1147386902.html

taiwán

china

🌏 asia

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

📰 tensiones en torno a taiwán, taiwán, china, 🌏 asia, rusia