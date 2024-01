https://sputniknews.lat/20240115/es-un-verdadero-genocidio-pensionado-ruso-deportado-de-letonia-esta-preocupado-por-su-familia--1147400310.html

"Es un verdadero genocidio": pensionado ruso deportado de Letonia está preocupado por su familia

Riga organiza "un verdadero genocidio" contra los pensionados rusos, declaró a Sputnik el pensionado ruso deportado de Letonia, Borís Katkov. Añadió que está... 15.01.2024, Sputnik Mundo

"Me preocupo por la gente que se queda allí. Me preocupo por la gente que trabajaba conmigo. Cientos de personas a las que ayudé. Me preocupo por los estudiantes (...) queríamos traerlos aquí [a la ciudad rusa de Kaliningrado], mostrarles la universidad", lamentó Borís Katkov, que dirigía la asociación de ayuda a los ciudadanos rusos.En sus palabras, las autoridades letonas organizaron "un verdadero genocidio" contra los pensionados rusos que viven en el país. Precisó que a la organización que dirigía acudían muchas personas mayores, a las que, además del examen de idioma letón, se obliga a responder a "insidiosas preguntas sobre su actitud ante Crimea o ante tal o cual situación: si responde mal, se le priva del permiso de residencia".El objetivo de este comportamiento de las autoridades letonas, según su opinión, es crear unas condiciones de vida insoportables para que la gente abandone el país por sí misma.Según la decisión del Ministerio del Interior letón, Katkov fue declarado una amenaza para la seguridad nacional y "condenado" a la expulsión del país con prohibición indefinida de regresar. Al mismo tiempo, el Ministerio no facilitó ningún dato que probara la "culpabilidad" del pensionado de 82 años. La portavoz de la Cancillería rusa, María Zajárova, declaró que la deportación de Katkov era de naturaleza provocadora y política, "viola los derechos humanos y las libertades, y está dirigida a intimidar a los residentes rusoparlantes de Letonia, que son víctimas de manifestaciones neonazis y rusofobia".

