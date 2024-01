https://sputniknews.lat/20240115/la-crisis-de-inseguridad-en-ecuador-tiene-causas-estructurales-1147409665.html

La crisis de inseguridad en Ecuador tiene "causas estructurales"

La crisis de inseguridad en Ecuador tiene "causas estructurales"

MOSCÚ (Sputnik) — El problema de inseguridad en Ecuador tiene causas estructurales y no es un tema superficial ni coyuntural, declaró el analista político... 15.01.2024, Sputnik Mundo

2024-01-15T16:02+0000

2024-01-15T16:02+0000

2024-01-15T16:31+0000

américa latina

📰 violencia criminal en ecuador

ecuador

💬 opinión y análisis

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn2.img.sputniknews.lat/img/07e8/01/0f/1147409480_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_cf76a051f4979b40a5a49054d1def103.jpg

El analista explicó que la violencia e inseguridad se han ido agudizando con el paso de los años y existen varias aristas que permiten identificar por qué se llegó hasta este punto. "Se podría empezar enumerando el desmantelamiento del Estado, en primer lugar, es decir, reducir las capacidades institucionales del Estado, incluso a nivel de intervención en materia de política social, garantizar derechos, educación, salud, empleo y salario digno", subrayó el experto. El siguiente punto, según el analista, tiene que ver con haber reducido las capacidades estatales en materia de prevención y persecución del delito, así como una desinstitucionalización del estado en materia de rehabilitación social. "También hay cooptación del crimen organizado en la misma Policía Nacional, en las fuerzas armadas y en la función judicial. Los niveles de impunidad y de corrupción son superaltos, pero también hay muchas agresiones, amenazas y hasta sicariato en contra de jueces y fiscales que, pretendiendo hacer bien su trabajo, han sido víctimas de este tipo de atentados", aseveró Andino. En sus palabras, la economía dolarizada de Ecuador atrae a los integrantes de las bandas criminales a nivel internacional.Según el experto, Ecuador ha pasado de ser un país de tránsito de la droga para convertirse en un país productor, donde se lavan capitales, por lo que el dólar facilita estas actividades.Además, subrayó que el problema del narcotráfico es un asunto regional, que también ha influido en la situación que vive actualmente Ecuador. El analista advirtió que, si no hay una política antidroga a nivel regional y coordinada entre los países involucrados, la situación no se resolverá.El experto también afirmó que Ecuador está atravesando niveles de narcoestado debido a que la estructura institucional está infectada."Creo que estamos atravesando niveles de narcoestado (…) porque la estructura institucional está infectada, no digo que todas las instituciones estén absolutamente cooptadas por el narcotráfico o el crimen organizado, pero en mayor o menor medida, sí", comentó Andino.Como ejemplo, el experto recordó que el Gobierno del expresidente Guillermo Lasso (2021-2023) tuvo problemas con actores vinculados al narcotráfico, que actualmente se investigan en los denominados Caso Encuentro y León de Troya.Según el analista, el manejar millones de dólares de presupuesto al año, a través de varios proveedores del Estado, permitía a estos actores blanquear capitales y activos ilícitos, que provenían a su vez del caso 'León de Troya', "donde, presumiblemente, había vinculaciones con la mafia albanesa y con grupos del narcotráfico"."Sin duda, estamos en un momento muy complicado (…) sin que esto signifique que debamos tirar la toalla y que no podamos hacer nada", enfatizó Andino.Ecuador registró una cadena de hechos violentos luego de conocerse el pasado 7 de enero la fuga de Adolfo Macías, alias Fito, líder de la banda Los Choneros, vinculado también al cártel de la droga de Sinaloa (México) que cumplía 34 años de cárcel en la provincia de Guayas (sureste). Pocos días después se evadió de otra cárcel Fabricio Colón Pico, alias Capitán Pico, señalado como uno de los cabecillas de la banda delictiva Los Lobos, y acusado por la fiscal general del Estado, Diana Salazar, de participar en un plan para asesinarla. Los hechos ocurrieron cuando el presidente ecuatoriano, Daniel Noboa, se disponía a poner la primera piedra en la construcción de cárceles de máxima seguridad en dos provincias del país, como parte de su 'Plan Fénix' para retomar la tranquilidad ciudadana en Ecuador, que en 2023 renovó un récord con más de 7.000 homicidios intencionales.

https://sputniknews.lat/20240112/ecuador-cae-cada-vez-mas-en-la-orbita-de-los-intereses-de-estados-unidos-y-la-otan-1147349381.html

https://sputniknews.lat/20240112/la-contracara-del-caos-en-ecuador-que-gana-eeuu-con-la-declaracion-de-conflicto-armado-interno-1147320848.html

ecuador

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

📰 violencia criminal en ecuador, ecuador, 💬 opinión y análisis