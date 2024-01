https://sputniknews.lat/20240115/la-paciencia-de-biden-hacia-israel-estaria-llegando-a-su-fin-1147396975.html

La paciencia de Biden hacia Israel estaría llegando a su fin

La paciencia de Biden hacia Israel estaría llegando a su fin

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, está cada vez más frustrado con la negativas del primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, de llegar a acuerdos... 15.01.2024, Sputnik Mundo

2024-01-15T01:09+0000

2024-01-15T01:09+0000

2024-01-15T01:09+0000

internacional

📰 conflicto palestino-israelí

🛡️ zonas de conflicto

benjamín netanyahu

joe biden

israel

eeuu

palestina

hamás

política

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.lat/img/07e7/0b/03/1145377242_0:0:1599:900_1920x0_80_0_0_776f13daa502899ebb167f7274722e72.jpg

Según las fuentes, el malestar no solo es de Biden, sino de los altos círculos políticos de Washington. "En cada coyuntura, Netanyahu le ha mostrado a Biden el dedo", comentó al medio el senador demócrata Chris Van Hollen. "Están suplicando a la coalición de Netanyahu, pero recibiendo bofetadas en la cara una y otra vez".De acuerdo con Axios, Biden no ha hablado con Netanyahu en los últimos 20 días desde una tensa llamada el 23 de diciembre, en la que el presidente estadounidense habría terminado con las siguientes palabras: "Esta conversación ha terminado". Habían hablado casi cada dos días durante los dos primeros meses de la guerra.Antes de que Biden colgara, Netanyahu había rechazado su petición de que Israel liberara los ingresos fiscales palestinos que está reteniendo, según la información dada a conocer por Axios este 14 de enero.Según el portal estadounidense, el principal motor de la frustración de Biden es la resistencia de Netanyahu a avanzar en peticiones que son prioritarias para Estados Unidos. Biden y sus asesores creen que Israel no está haciendo lo suficiente para permitir la entrada de ayuda humanitaria en Gaza.También están frustrados por la falta de voluntad de Netanyahu de discutir seriamente los planes para el día después de la guerra y su rechazo al plan de Washington para que la Autoridad Nacional tenga un papel en la Gaza posterior a Hamás.Según Axios, si Tel Aviv no reduce significativamente sus operaciones en Gaza es probable que a Biden le resulte cada vez más difícil mantener el mismo nivel de apoyo a la campaña militar de Israel. De hecho, la visita del secretario de Estado Antony Blinken a Israel la semana pasada no hizo sino exacerbar las frustraciones en el seno de la Casa Blanca y del Departamento de Estado, dijeron los funcionarios estadounidenses.A Blinken y a su equipo les quedó claro durante su viaje que la negativa de Netanyahu a liberar los ingresos fiscales palestinos está obstaculizando los esfuerzos de Estados Unidos por impulsar reformas en la Autoridad Palestina, según dos fuentes familiarizadas con las reuniones del secretario de Estado.El presidente palestino, Mahmud Abás, dijo a Blinken en Ramala que estaba dispuesto a formar un nuevo gobierno -a petición de la administración-, pero subrayó que no podría funcionar sin dinero, y los ingresos fiscales son una parte importante del presupuesto, dijeron las fuentes.Este 13 de enero, Netanyahu afirmó que nadie impedirá que Israel triunfe en su ofensiva contra el movimiento palestino Hamás y minimizó la demanda por genocidio interpuesta por Sudáfrica en la Corte Internacional de Justicia."Nadie nos detendrá, ni La Haya, ni el Eje del Mal, ni nadie. Es posible y necesario continuar hasta la victoria, y lo haremos", declaró Netanyahu en una conferencia de prensa. "Hay una ley internacional y dice una cosa muy sencilla: se expulsa a una población y no se le permite regresar mientras exista el peligro. Y el peligro existe. Hay combates allí [en el norte de Gaza]", añadió.

https://sputniknews.lat/20240114/la-onu-califica-la-devastacion-de-gaza-como-una-mancha-a-nuestra-humanidad-y-alerta-de-hambruna--1147395484.html

https://sputniknews.lat/20240113/el-apoyo-de-estados-unidos-a-netanyahu-podria-llevar-a-que-israel-ataque-a-iran-1147368163.html

israel

eeuu

palestina

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

📰 conflicto palestino-israelí, 🛡️ zonas de conflicto, benjamín netanyahu, joe biden, israel, eeuu, palestina, hamás, política