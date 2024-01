https://sputniknews.lat/20240116/el-puerto-belga-de-amberes-no-descarta-interrupciones-por-situacion-en-el-mar-rojo-1147428982.html

El puerto belga de Amberes no descarta interrupciones por situación en el mar Rojo

El puerto belga de Amberes no descarta interrupciones por situación en el mar Rojo

BRUSELAS (Sputnik) — El puerto belga de Amberes —el segundo en términos de tránsito de mercancías en Europa— no descarta interrupciones en el trabajo de sus... 16.01.2024, Sputnik Mundo

2024-01-16T09:19+0000

2024-01-16T09:19+0000

2024-01-16T09:19+0000

defensa

🌍 europa

mar rojo

🛡️ zonas de conflicto

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.lat/img/108113/85/1081138551_0:43:1421:842_1920x0_80_0_0_ed02d78bae3623defcd85194211e9b68.jpg

Asimismo, subrayó que "hasta la fecha, no hay consecuencias graves. Las compañías navieras reportan retrasos de 7 a 10 días. El número de entradas de buques sigue siendo el mismo". Los más afectados, continuó, son los buques portacontenedores, mientras que otras categorías se vieron menos afectadas. Aumento del 60% de tarifas de contenedores en EuropaLa situación en el mar Rojo puede aumentar un 60% las tarifas por el servicio de carga marítima hacia Europa y Asia, declararon a Sputnik en la administración del puerto belga de Amberes, el segundo en términos de tránsito de mercancías en Europa.Las primas de seguro, continuó, aumentarán un 20%.Según los datos de la administración del puerto, los retrasos en el tránsito de cargas actualmente son de entre 7 y 10 días, ya que "los contenedores pasan más tiempo en el viaje transitando por la Ciudad del Cabo".La semana pasada, el jefe de la diplomacia europea, Josep Borrell, declaró que una parte significante de cargas que se suministran a través del mar Rojo está destinada a Europa y el bloqueo duradero de la ruta resultaría en gastos adicionales de tráfico.Agregó que el mar Rojo es una ruta mundial de transporte de mercancías, que representa alrededor del 10% del transporte marítimo mundial y el 20% del transporte mundial de bienes de consumo y contenedores.El movimiento Ansarolá (hutíes), que controla una parte de Yemen, proclamó el pasado 19 de noviembre que atacaría cualquier barco relacionado con Israel, como respuesta a los ataques israelíes a la Franja de Gaza, e instó a otros países a retirar sus tripulaciones de esas embarcaciones y a no acercarse a ellas en el mar. Desde entonces, según el Mando Central de Estados Unidos (Centcom), se registraron una treintena de ataques hutíes con drones, misiles antibuque y misiles de crucero contra barcos en el mar Rojo y el golfo de Adén, rutas marítimas clave para el comercio internacional. En la noche del 11 al 12 de enero, EEUU y el Reino Unido lanzaron una oleada de ataques contra objetivos hutíes en cuatro gobernaciones de Yemen. Los ataques, que contaron con el apoyo de Australia, Baréin, Canadá y Países Bajos, fueron dirigidos contra los puestos de mando, depósitos de municiones, sistemas de lanzamiento, instalaciones de producción y radares de defensa aérea y causaron al menos cinco muertos y seis heridos en las filas hutíes. En la noche siguiente, EEUU llevó a cabo un segundo ataque a Yemen, esta vez contra la base aérea Al Dailami. Altos cargos del movimiento Ansar Alá sostienen que la agresión por parte de EEUU y sus aliados no disuadirá a los hutíes de atacar barcos vinculados a Israel mientras duran las hostilidades en la Franja de Gaza.

https://sputniknews.lat/20240116/los-ataques-de-eeuu-contra-los-huties-reviven-el-fantasma-de-la-inflacion-energetica-1147423350.html

mar rojo

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

🌍 europa, mar rojo, 🛡️ zonas de conflicto