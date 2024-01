https://sputniknews.lat/20240116/el-radicalismo-argentino-dividido-ante-milei-1147450311.html

El radicalismo argentino, dividido ante Milei

El radicalismo argentino, dividido ante Milei

El partido político centenario no logra una síntesis sobre cómo posicionarse ante las iniciativas avasallantes del nuevo presidente. Por otro lado, Milei viaja... 16.01.2024, Sputnik Mundo

2024-01-16T20:40+0000

2024-01-16T20:40+0000

2024-01-16T20:40+0000

cara o ceca

argentina

javier milei

davos

unión cívica radical (ucr)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.lat/img/07e8/01/10/1147450449_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_6f72ad9f784b5a5c9736f1256813db38.png

El radicalismo argentino, dividido ante Milei El radicalismo argentino, dividido ante Milei

La Unión Cívica Radical, partido histórico argentino que se encuentra bajo el ala de la diluida coalición Juntos por el Cambio, se encuentra en la disyuntiva de qué camino seguir a partir de la llegada de Javier Milei al Gobierno: si adoptar un perfil colaboracionista o crítico."Si fuera diputado, votaría en contra de este proyecto de ley ómnibus con ambas manos", dijo a Cara o Ceca Federico Storani, histórico dirigente radical y ex ministro del Interior (1999-2001)."Este Gobierno está planteando un ajuste muy ortodoxo que no es nada nuevo. Es la repetición del período económico de la última dictadura y de Carlos Menem y Domingo Cavallo durante los años 90. Se ensaya la misma receta pero de shock", señaló.Además, reafirmó su disidencia con la facción del partido que plantea acompañar a Milei para respetar sus decisiones, en el marco de su reciente victoria electoral."No está en peligro la gobernabilidad porque nosotros seamos oposición. El megadecreto y esta ley están en las antípodas de lo que impulsa la UCR. Todas las discusiones se tienen que dar en un marco de negociación, ley por ley".Milei en DavosEl presidente Milei viajó hacia la ciudad suiza donde se realiza el emblemático foro económico, que reúne altos dirigentes políticos y empresarios. Con una comitiva reducida, el mandatario argentino sorprendió al viajar a Europa en un avión de línea y no utilizar la aeronave oficial."Hay escepticismo por los resultados que pueda dejar el Foro de Davos. Siempre termina siendo un encuentro entre amigos influyentes. Al núcleo de poder no le importa lo que pasa aquí", sostuvo el analista internacional Juan venturino.En relación al comentario de Milei sobre que en el Foro de Davos hay socialismo, el analista dijo que "si eso fuera cierto, ya no sé dónde hay capitalismo. Si el punto de este evento es tender un puente entre las corporaciones y lo que sucede en el mundo".

argentina

davos

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

argentina, javier milei, davos, unión cívica radical (ucr), аудио