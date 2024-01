https://sputniknews.lat/20240116/incautacion-de-activos-rusos-tipica-rapina-angloamericana-saqueadores-violadores-piratas-1147441042.html

Incautación de activos rusos: "Típica rapiña angloamericana: saqueadores, violadores, piratas"

El presidente de EEUU, Joe Biden, apoyaría la confiscación de los 300.000 millones de dólares de activos rusos congelados en Occidente, según informó la... 16.01.2024, Sputnik Mundo

Los piratas haciendo de piratasEn este sentido, el portavoz de Kremlin, Dmitri Peskov, reaccionó a dicha publicación de Bloomberg, indicando que Washington no notificó a Moscú sobre el apoyo de la administración Biden a la decisión de confiscar activos rusos."Por supuesto, estamos hablando de una declaración muy provocativa que anuncia la posibilidad de acciones ilegales en relación con nuestra propiedad, en relación con nuestros activos. Esto no puede no tener profundas consecuencias", señaló Peskov al referirse a la publicación de Bloomberg.Respecto al presunto apoyo de Biden a la confiscación de los activos rusos, el economista, abogado, jurista e historiador Guillermo Rocafort, advierte que, efectivamente se trataría de un acto de rapiña por parte de las élites estadounidenses."[La incautación por parte de EEUU de] esos activos que estaban fuera de la Federación de Rusia, va a generar una disrupción, una desconfianza absoluta, porque la única institución internacional que podría aprobar esta cuestión sería el Consejo de Seguridad de la ONU", señala el también profesor.Rocafort abunda que la confiscación de los activos rusos por parte de Occidente "es la típica rapiña angloamericana, pues como han sido históricamente los ingleses: saqueadores, violadores, piratas, pero legalizado a un extremo que causaría un gran estupor internacional. Aparte, no olvidemos que Rusia no está sola en esta situación: hay un BRICS bastante cohesionado, hay una Organización de Cooperación de Shanghái. Eso supondría que terceros países como India o China, rápidamente sacarían sus fondos soberanos de Europa y de los propios EEUU", explica Rocafort.

