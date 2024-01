https://sputniknews.lat/20240116/kim-jong-un-quiere-designar-a-seul-como-el-mayor-enemigo-y-eliminar-conceptos-de-reunificacion-1147426439.html

Kim Jong-un quiere designar a Seúl como el mayor enemigo y eliminar conceptos de reunificación

El líder norcoreano Kim Jong-un llamó a modificar la Constitución de la República Democrática Popular de Corea para definir a Corea del Sur como el "Estado más... 16.01.2024

"Dado que nuestra República definió definitivamente a la República de Corea como un país extranjero y el Estado más hostil después de eliminar por completo el concepto original contradictorio con la realidad de que la República de Corea es el socio para la reconciliación y la reunificación (…), es necesario tomar medidas legales para definir legítima y correctamente la esfera territorial donde se ejerce la soberanía de Corea del Norte como nación socialista independiente", dijo Kim durante una sesión de la XIV Asamblea Popular Suprema.El mandatario consideró acertado especificar en la Constitución que no se utilicen en la vida política, ideológica, mental y cultural del pueblo norcoreano "resabios lingüísticos" como "compatriotas", en referencia a los surcoreanos, y que se intensifique la educación para inculcar al pueblo "la firme idea de que la República de Corea [Corea del Sur] es su enemigo principal e invariable".Además, dijo, es necesario suprimir en la Constitución expresiones como "mitad norteña" e "independencia, reunificación pacífica y gran unidad nacional"."Las relaciones Norte-Sur se han fijado completamente en las relaciones entre dos Estados hostiles entre sí y las relaciones entre dos Estados beligerantes, ya no las consanguíneas u homogéneas. Esta es la situación actual de las relaciones entre el Norte y el Sur causada por las atroces y autodestructivas maniobras de confrontación de la República de Corea, un grupo de títeres de primera clase de los forasteros, y la verdadera imagen de la Península Coreana que acaba de desvelarse ante el mundo", afirmó el dirigente norcoreano.Kim Jong-un. también llamó a tomar medidas para bloquear todos los canales de comunicación Norte-Sur a lo largo de la frontera, incluyendo la de cortar física y completamente las vías férreas de lado del norte, que existían como símbolo del intercambio y la cooperación Norte-Sur, hasta un nivel irrecuperable.Asimismo, pidió eliminar por completo el Monumento a las Tres Cartas por la Reunificación de la Patria, erigido en la puerta sur de la capital Pyongyang, y tomar otras medidas para "eliminar por completo de la historia nacional de nuestra República conceptos como 'reunificación', 'reconciliación' y 'compatriotas'.El dirigente afirmó que Pyongyang no buscará iniciar una guerra, pero tampoco va a eludir una confrontación si es atacado.De acuerdo con el líder norcoreano, el peligro de que estalle una guerra causada por un choque físico se ha agravado considerablemente y ha alcanzado una línea roja."No hay ninguna razón para optar por la guerra y, por lo tanto, no hay ninguna intención de entrar unilateralmente en guerra, pero una vez que la guerra se convierta en una realidad a la que nos enfrentemos, nunca trataremos de evitarla y tomaremos medidas perfectas y rápidas que hemos preparado a fondo para defender nuestra soberanía, la seguridad del pueblo y el derecho a la existencia", afirmó. "La guerra destruirá terriblemente la entidad llamada República de Corea y pondrá fin a su existencia. Y le infligirá una derrota inimaginablemente aplastante", advirtió.Según él, si Seúl viola "aunque sea menos de un milímetro" el territorio norcoreano, será considerará dicha acción como "una provocación bélica".

