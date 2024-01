https://sputniknews.lat/20240116/stoltenberg-reconoce-el-avance-del-ejercito-ruso-en-ucrania-1147447198.html

Stoltenberg reconoce el avance del Ejército ruso en Ucrania

BRUSELAS (Sputnik) — El secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, admitió que los militares de Rusia "están avanzando activamente" en diferentes... 16.01.2024, Sputnik Mundo

defensa

🛡️ zonas de conflicto

ucrania

otan

jens stoltenberg

rusia

📰 operación rusa de desmilitarización y desnazificación de ucrania

🌍 europa

El secretario general de la Alianza agregó que la gran contraofensiva de los ucranianos el verano pasado "no dio los resultados que todos nosotros esperábamos" y llamó a no subestimar a Rusia. La última ronda de conversaciones entre Moscú y Kiev, para lograr un acuerdo de fin de las hostilidades, tuvo lugar el 29 de marzo de 2022 en la ciudad turca de Estambul y desde entonces los países no han vuelto a retomarlas. Moscú en repetidas ocasiones se declaró dispuesto a reanudar el proceso negociador con Kiev, pero lo condicionó a la cancelación del decreto ucraniano que prohíbe retomar las negociaciones con Rusia.

ucrania

