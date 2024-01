https://sputniknews.lat/20240117/china-espera-que-eeuu-cumpla-la-promesa-de-biden-de-no-apoyar-la-independencia-de-taiwan-1147462577.html

China espera que EEUU cumpla la promesa de Biden de no apoyar la independencia de Taiwán

PEKÍN (Sputnik) — China espera que Estados Unidos haga realidad las declaraciones de su presidente, Joe Biden, y no apoye la independencia de Taiwán, declaró... 17.01.2024, Sputnik Mundo

El 13 de enero, Joe Biden afirmó tras elecciones en Taiwán que Washington no apoya la independencia de la isla. "Prestamos atención a las declaraciones correspondientes de EEUU (…) Esperamos que EEUU realice la declaración antedicha en la práctica", dijo el vocero. Agregó que el tema de Taiwán es el principal de los intereses más importantes de China y la cuestión "más importante y sensible en las relaciones chino-estadounidenses". Biden, en sus palabras, declaró en más de una ocasión al presidente de China, Xi Jinping, que respeta la política de "una sola China" y no apoya la independencia de Taiwán.Cooperación con la isla de TaiwánChina estimulará la cooperación con Taiwán, profundizando la integración y promoviendo la reunificación, afirmó Chen Binhua, a la luz de las recientes elecciones en la isla.Según el vocero, los resultados de las recientes elecciones a la administración de Taiwán mostraron que el Partido Progresista Democrático (PPD) "no representa la opinión principal en la isla".Asimismo, Chen subrayó que estos resultados no pueden cuestionar el hecho de que Taiwán es parte de China, tampoco pueden cambiar el modelo básico y la dirección de las relaciones o detener la tendencia histórica hacia la reunificación inevitable de China continental con la isla.El pasado 13 de enero, Taiwán celebró las elecciones del jefe de la administración de la isla y de los diputados de su Asamblea Legislativa. El líder del Partido Democrático Progresista, Lai Ching-te, quien aboga por la independencia de Taiwán, ganó las elecciones al reunir el 40,05% de los votos. Ching-te tomará posesión del cargo en mayo. Tras publicarse los resultados de esos comicios, la Oficina de Asuntos de Taiwán del Consejo de Estado de China emitió una declaración en la que advirtió que Pekín se opondrá decididamente a las actividades que persiguen alcanzar la independencia de Taipéi, así como a la injerencia en este asunto. Las relaciones oficiales entre el Gobierno central de China y su provincia insular de Taiwán se rompieron en 1949, después de que las fuerzas del partido nacionalista Kuomintang, encabezado por Chiang Kai-shek, sufrieran una derrota en la guerra civil contra el Partido Comunista y se trasladaran a ese archipiélago. Las relaciones entre Taipéi y Pekín se restablecieron solo a nivel empresarial e informal a finales de la década de 1980.

