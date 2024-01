Ola de violencia en Colombia: ¿qué pasa en Barranquilla?

https://sputniknews.lat/20240117/ola-de-violencia-en-colombia-que-pasa-en-barranquilla-1147474921.html

En 48 horas la ciudad, entre las más pacíficas del país, registró 14 asesinatos. En otro orden, en Chile, diputados proponen que padres deudores de la pensión de alimentos no puedan ingresar a eventos de fútbol profesional. Conversamos con la diputada Daniella Cicardini, una de las promotoras de la iniciativa.

En Colombia, la ciudad caribeña de Barranquilla está en alerta ante los hechos de sangre ocurridos entre el viernes 12 y el domingo 14 de enero.14 personas fueron asesinadas dentro del área metropolitana de casi tres millones de habitantes. 12 de las víctimas fallecieron en el sur, donde las autoridades alertan de una guerra urbana entre pandillas.El alcalde del distrito, Alejandro Char, anunció un refuerzo de la seguridad con la participación de 1.760 policías."Barranquilla es la ciudad más importante del Caribe colombiano; es una de las cinco metrópoli más grandes del país. En la ciudad existe una real carga de realidad crítica en términos sociales y económicos", dijo a En órbita René Ayala, director de la Agencia Prensa Rural, quien repasó la historia social, económica y política de la ciudad.El entrevistado contó que en Barranquilla "históricamente ha habido altos índices de pobreza, con una fuerte población afrodescendiente, por fuera de dinámicas de inclusión económica y de acceso a servicios públicos, viviendo en una región dominada por clanes políticos".El experto también se refirió a la existencia de bandas delictivas que operan en la ciudad, "herederas del paramilitarismo de la década de 1990".En este contexto, el entrevistado marcó como una posible vía de solución que las políticas del Gobierno de Gustavo Petro se enfoquen en transformar la vida de la gente."No ha habido gobiernos que busquen resolver las graves realidades sociales de estas ciudades. (...) En Barranquilla no hay una política de seguridad con una visión de inclusión, que no sea solo represiva", indicó el director de la Agencia Prensa Rural.Ayala explicó que la mayoría de estas bandas delictivas están formadas por "ejércitos de personas pobres, excluidas".En otro orden, en Chile un proyecto busca reformar el Plan Estadio Seguro, el cual propone que padres deudores de la pensión de alimentos no puedan ingresar a eventos de fútbol profesional.Entrevistamos a la diputada del Partido Socialista Daniella Cicardini, una de las promotoras de la propuesta.En Uruguay En órbita se transmite por Radio M24 (frecuencia 97.9 de Montevideo y 102.5 de Maldonado), lunes y miércoles a las 19 horas y sábados a las 12 horas.En Argentina, por Concepto FM 95.5 de lunes a viernes de 7 a 9 horas.En Bolivia, por Radio Illimani - Patria Nueva (94.3 FM para todo el país y 93.7 FM en Cochabamba), de lunes a viernes de 4:30 a 5:30 horas. En Radio Kawsachun Coca (FM 99.1 de Cochabamba y FM 99.9 Trópico), a las 20 horas.

