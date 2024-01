https://sputniknews.lat/20240117/rusia-multa-a-digitalocean-con-350000-por-no-tener-filial-en-el-pais-1147469364.html

Rusia multa a DigitalOcean con $350.000 por no tener filial en el país

MOSCÚ (Sputnik) — El Tribunal del distrito Taganski de Moscú impuso una multa de más de 30 millones de rublos (unos 350.000 dólares) al proveedor... 17.01.2024, Sputnik Mundo

Un tribunal multó por el mismo delito a las empresas Amazon (200 millones de rublos o 2,2 millones de dólares) y a Hetnez online gmb (117 millones de rublos o 1,3 millones de dólares). Mientras que las empresas Bluehost, Kamatera Inc., Ionos Inc., Network solution, DreamHost LLC, GoDaddy.com, WPEngine Inc. y HostGator.com fueron multadas por 6 millones de rublos (68.000 dólares). DigitalOcean es una empresa estadounidense de servicios en la nube que proporciona soluciones de infraestructura para desarrolladores, startups y empresas. Fundada en 2011, la plataforma ofrece una variedad de servicios, incluyendo servidores virtuales, almacenamiento, bases de datos, redes y más.

