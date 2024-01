Rusia prorrogará mandato de la misión de OSCE para los medios si reemplazan a su portavoz

https://sputniknews.lat/20240117/rusia-prorrogara-mandato-de-la-mision-de-osce-para-los-medios-si-reemplazan-a-su-portavoz-1147468557.html

VIENA (Sputnik) — Rusia prorrogará el mandato de la misión de la Oficina de la OSCE para la Libertad de los Medios de Comunicación después de septiembre de... 17.01.2024, Sputnik Mundo

Actualmente, como representante en Rusia de la Oficina de la OSCE para la Libertad de los Medios de Comunicación trabaja Teresa Ribeiro, a la que la parte rusa califica como inadecuada para ocupar tal puesto, por mostrar "una actitud unilateral al extremo en el cumplimiento de su mandato". Ribeiro no reacciona ante los hechos flagrantes de pisoteo de la libertad de expresión en Ucrania, incluidos su nueva ley sobre los medios de comunicación, la expulsión de los medios de la oposición del espacio informativo, la persecución y el ensañamiento con periodistas en el territorio controlado por Kiev, insistió. "En cambio, Ribeiro publica con esmero informes sobre el empeoramiento del clima mediático en la Federación de Rusia, poniendo a sí misma y a la estructura que ella representa del lado del frente informativo occidental", denunció Buyakévich. La parte rusa ya no espera de esa misión de la OSCE una reacción adecuada a la muerte del bloguero estadounidense Gonzalo Lira, en Ucrania, agregó el funcionario y supuso que quedará desatendido el llamamiento del diputado europeo Bernhard Zimniok (del partido Alternativa para Alemania) a efectuar una investigación independiente de la muerte de Lira. El pasado 13 de enero, el Departamento de Estado de EEUU confirmó la muerte de Lira en una cárcel ucraniana. Anteriormente, sobre la muerte del bloguero informó el periodista estadounidense Tucker Carlson, quien acusó de connivencia a la administración de Joe Biden, la que llevó a la detención y las torturas de Lira, quien criticaba al propio Biden y a Volodímir Zelenski. Según una declaración de la representación rusa ante la ONU, Rusia está convencida de que tras la muerte de Lira está Kiev, que intenta eliminar a cuantos no aceptan su lógica criminal.

