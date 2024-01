https://sputniknews.lat/20240118/un-militar-frances-que-lucho-en-donbas-revela-la-naturaleza-de-los-mercenarios-francofonos-1147497458.html

Un militar francés que luchó en Donbás revela la naturaleza de los mercenarios francófonos

Francois Mauld d'Aymée obtuvo la ciudadanía rusa, participó en la operación militar especial de Rusia, sobre todo en las batallas por Mariúpol.El exmilitar destacó que hay una gran variedad entre los francofónos que están luchando del lado del Gobierno de Kiev. Por ejemplo, hay mercenarios canadienses. Al mismo tiempo, enfatizó que, durante sus años de servicio, no había conocido los casos de los mercenarios franceses hechos prisioneros de guerra. En el caso de estos últimos, explicó por qué van al frente ucraniano.Al mismo tiempo, subrayó los lazos de estos mercenarios con el batallón neonazi ucraniano Azov (prohibido en Rusia por extremista y terrorista)."Tienen conexiones con la Casa Pound en Italia, y su apariencia siempre seguirá las líneas ideológicas de Azov. Todos nos damos cuenta de que aquí ni siquiera hay planes o ambiciones políticas serias", aseguró.Mauld d'Aymée puso de relieve su escasa formación militar y su poco dominio de las lenguas rusa y ucraniana, razón por la que están en la reserva.El exmilitar calificó a estos uniformados de "solo carne", pero señaló que a pesar de ello siguen siendo un peligro."Siguen representando una amenaza para nosotros. Pero son débiles intelectualmente, no tienen capacidad para crear grandes estructuras y, en general, no se aprecia ningún crecimiento en las filas del enemigo. No son más que carne, carne estúpida que debe morir estúpidamente. Conozco personalmente a algunos de ellos, apenas son capaces de expresar ninguna opinión ni siquiera en francés", concluyó.El 16 de enero, las Fuerzas Armadas de Rusia bombardearon un edificio con mercenarios franceses en la ciudad de Járkov, abatiendo a más de 60 militantes, informaron desde el Ministerio de Defensa ruso.En octubre pasado, el ministro de Defensa de Rusia, Serguéi Shoigú, denunció que los países de la OTAN proporcionan a Kiev, además de armas y municiones, información de inteligencia e igualmente capacitan a los militares ucranianos y envían a Ucrania a mercenarios y consultores.

