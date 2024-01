https://sputniknews.lat/20240118/un-sintoma-muy-peligroso-en-que-podrian-desembocar-los-enfrentamientos-entre-pakistan-e-iran-1147504327.html

"Un síntoma muy peligroso": ¿en qué podrían desembocar los enfrentamientos entre Pakistán e Irán?

En la escalada actual entre Teherán e Islamabad, EEUU presiona a Pakistán para crear un foco de tensión a Irán, aunque ninguna de las dos partes tiene "la... 18.01.2024, Sputnik Mundo

De acuerdo con el experto ruso en los asuntos de la región de Oriente Medio y el Cáucaso, Stanislav Tarásov, después de que Irán asestara golpes contra las bases separatistas en la provincia pakistaní de Baluchistán, hubo contactos entre el jefe en funciones del Gobierno de Pakistán y el jefe del Ministerio de Exteriores iraní en la ciudad suiza de Davos, donde se celebra actualmente el Foro Económico Mundial (WEF, por sus siglas en inglés). Sin embargo, a pesar de que el ambiente parecía ser más propicio para resolver las tensiones, ya que, según Tarásov, aquel golpe iraní contra los separatistas de Baluchistán también podría beneficiar a Pakistán y hubo informes de un "acuerdo tácito" que se había alcanzado, la noche del 17 al 18 de enero demostró lo contrario. En concreto, los medios desde ambos lados reportaron enfrentamientos con víctimas en las zonas fronterizas entre Pakistán e Irán, prosiguió el analista. El experto ruso opina que los ataques emprendidos por Pakistán no fueron previstos por Irán a causa del acuerdo que mantiene con Islamabad para luchar contra el terrorismo. En su opinión, las tensiones actuales entre ellos se deben a la presión sobre Pakistán por parte de EEUU. El último tiene interés en agudización del conflicto con el fin de crear un foco de tensión para Teherán y "frenar su capacidad de maniobra respecto a Israel". Tampoco descartó un posible papel del Reino Unido en la situación.No obstante, el analista desestimó el peligro de que Pakistán o Irán utilicen armas nucleares, "porque hay ciertos acuerdos nucleares" entre ambos Estados. "Incluso se sospecha que comparten secretos nucleares, y que Irán podría responder. Estas son especulaciones, hipótesis. Pero la aparición de otro foco de tensión es un síntoma muy peligroso", concluyó Tarásov.Ahora "siguen el ejemplo" de EEUUPor su parte, la experta orientalista Elena Supónina precisó a Sputnik que la región de Oriente Medio se encuentra en una zona turbulenta, por eso es imposible garantizar que no se lancen nuevos ataques en el futuro. En este sentido, culpó a EEUU, que "tiene un largo historial de atacar diversos objetivos en distintos países cuando ve una amenaza para su seguridad", de la proliferación de tácticas de uso de la fuerza militar en una situación de escalada.Supónina está segura de que las autoridades de estos países no buscan escalar más las tensiones y que "no hay voluntad política de llevar la situación a una catástrofe". Sin embargo, reconoció la gran dependencia de la situación actual del azar, lo que hace imposible garantizar nada.El 16 de enero, las fuerzas iraníes lanzaron por primera vez ataques a suelo pakistaní con misiles balísticos y aviones no tripulados. Inmediatamente, el Gobierno de Pakistán condenó enérgicamente el ataque, al que calificó como "una violación no provocada de su espacio aéreo por parte de Irán". La mañana de este 18 de enero, medios iraníes y pakistaníes informaron sobre varias explosiones en el sureste de Irán. A su vez, el Ministerio de Exteriores de Pakistán confirmó haber lanzado una serie de ataques.

