AMLO exige al Consejo de Seguridad de la ONU frenar las hostilidades en Gaza

AMLO exige al Consejo de Seguridad de la ONU frenar las hostilidades en Gaza

El Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas debe frenar a la brevedad las hostilidades en Gaza, exigió el mandatario mexicano, Andrés... 19.01.2024, Sputnik Mundo

"Lo primero es que el Consejo de Seguridad de la ONU detenga [el conflicto], declare el cese a las hostilidades, a los bombardeos en Gaza. Esa es mi postura (...). Que demuestren con hechos. ¡Ya basta de discursos, de palabras, de demagogia!", aseveró en conferencia de prensa.El mandatario mexicano reiteró que una estrategia para frenar esta pugna, que ha cobrado la vida de más de 20.000 personas, es una tregua humanitaria extensa."No tomamos partido por ninguna de las partes (...). Lo que no queremos es que inocentes pierdan la vida. No queremos la irracionalidad de la guerra; la política se inventó para evitarla (...). [Haremos] todo lo que podamos hacer para ayudar al diálogo, a la paz, en este lamentable enfrentamiento o como se le llame, lo que está en el fondo, lo que debe preocuparnos a todos, es que se están perdiendo vidas y no podemos ser insensibles", subrayó.El 18 de enero pasado, Chile y México enviaron al fiscal de la Corte Penal Internacional (CPI) un documento sobre la situación de Palestina para la investigación de posibles crímenes contra civiles en dicho territorio.En el texto, la cancillería mexicana, encabezada por Alicia Bárcena, explica que la remisión se fundamenta en los artículos 13 y 14 del Estatuto de la Corte Penal Internacional, que permite a un Estado parte remitir al fiscal una situación en que parezca haberse cometido uno o varios crímenes de la competencia de la Corte y pedirle que investigue la situación para determinar si se ha de acusar de haber cometido tales crímenes a una o varias personas."La intervención de la CPI cobra particular relevancia ante los numerosos informes de Naciones Unidas que dan cuenta de muy numerosos incidentes que pueden constituir crímenes de la competencia de la CPI de acuerdo con el Estatuto de Roma", afirmaron los Gobiernos de ambos países latinoamericanos ante la situación en Palestina.Desde el inicio del conflicto, que estalló el 7 de octubre de 2023, la Administración del presidente mexicano ha señalado varias veces que se mantendría en una postura neutral, dadas las relaciones del país latinoamericano tanto con Palestina como con Israel.

