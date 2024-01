https://sputniknews.lat/20240119/bolivia-instruye-a-bancos-pagar-remesas-en-moneda-de-origen-en-medio-de-escasez-de-dolares-1147540682.html

Bolivia instruye a bancos pagar remesas en moneda de origen en medio de escasez de dólares

SANTA CRUZ, BOLIVIA (Sputnik) — Los bancos y empresas de giros en Bolivia deberán pagar las remesas que envían los bolivianos en el exterior en la moneda de... 19.01.2024, Sputnik Mundo

"1.000 dólares que vienen de afuera, tienen que llegar los 1.000 dólares, no puede llegar y entregarse al beneficiario en bolivianos, se le [debe] entregar en dólares, porque vienen en dólares. Entonces, lo que ha pasado es que parece que esa plata se queda afuera y no llega la divisa aquí", explicó la autoridad al canal local de televisión Red Uno. El 18 de enero, el Banco Central de Bolivia (BCB) anunció que coadyuvará con el sistema financiero para se realice el pago de giros y remesas en dólares a favor de beneficiarios sin ningún costo, lo que significa que no cobrará ningún tipo de comisión por dicho servicio a las Entidades del Sistema Financiero. Esta decisión fue difundida luego de que la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI) instruyó a las Entidades de Intermediación Financiera y Empresas de Giro y Remesas de Dinero que realicen el pago de giros y/o remesas enviadas desde el exterior, en favor de los beneficiarios en el país, en la misma moneda en la cual se efectuó el envío de los recursos. Esta instrucción se da en medio de una escasez de dólares que continúa en el país altiplánico. Entre febrero y marzo de 2023 se registró un problema de baja liquidez y no había divisas, esto provocó el renacimiento del mercado negro de dólares, donde el cambio de un dólar subió a Bs. 7,70 cuando el oficial está en Bs. 6,96.

