¿Colmo de la hipocresía? EEUU dice que bombardea Yemen para impedir la escalada

¿Colmo de la hipocresía? EEUU dice que bombardea Yemen para impedir la escalada

EEUU no busca un conflicto abierto con los hutíes yemeníes. Así lo afirmó el coordinador de Comunicación Estratégica de la Casa Blanca, John Kirby... 19.01.2024, Sputnik Mundo

La fórmula: bombardear para desescalarSegún Kirby, los bombardeos de EEUU en Yemen, están destinados a interrumpir y degradar su capacidad para lanzar los ataques contra embarcaciones en el mar Rojo y han tenido "buen efecto". Kirby incidió en que los hutíes tienen elección, y "la opción correcta es detener estos ataques imprudentes". De lo que no dijo nada el funcionario norteamericano, es sobre la opción correcta de Israel de dejar de bombardear a la población e infraestructura civil en Gaza.El historiador y analista político Christian Nader, "es totalmente falso que [los EEUU] no buscan un conflicto con los hutíes, porque lo han desarrollado desde hace 12 años, desde el segundo periodo [presidencial] de Barack Hussein Obama, han agredido a Yemen. Han cometido múltiples atrocidades, ya sea directamente a través de la guerra 'dronizada' que se volvió tristemente célebre en el periodo de Obama, y además armando a potencias regionales como los Saúd, en contra de la agresión genocida en suelo yemení, que de hecho hasta la fecha no se sabe una cifra exacta de víctimas, pero se calcula que son entre 200.000 y 400.000 personas, en su mayoría civiles, en una agresión que busca domesticar a Yemen y subordinar los intereses geopolíticos, en primer lugar de los Saúd, pero posteriormente también a través de EEUU".Al respecto, el exanalista de políticas de seguridad del Pentágono Michael Maloof opina que fue "solo gracias al respaldo estadounidense que los israelíes se sintieron alentados" a lanzar tal campaña militar, y que mientras "Washington brinde ese apoyo", las Fuerzas de Defensa de Israel [FDI]no dejarán de operar en Gaza.En este sentido, Nader apunta que "hay que entender que históricamente, Israel ha sido un laboratorio de guerra de los angloparlantes, primero británicos, y luego estadounidenses. Para eso existe Israel, más allá de la estratagema de crear un hogar para los judíos europeos".

