https://sputniknews.lat/20240119/iran-prepara-su-tratado-estrategico-con-rusia-recibe-al-canciller-indio-y-golpea-al-mossad-1147513020.html

Irán prepara su tratado estratégico con Rusia, recibe al canciller indio y golpea al Mossad

Irán prepara su tratado estratégico con Rusia, recibe al canciller indio y golpea al Mossad

Después del humillante silencio de cuatro años tras el asesinato del icónico Qasem Soleimani por parte de Trump, para favorecer a su yerno jázaro Jared Kushner... 19.01.2024, Sputnik Mundo

2024-01-19T23:05+0000

2024-01-19T23:05+0000

2024-01-19T23:05+0000

internacional

donald trump

benjamín netanyahu

irán

israel

eeuu

mossad

política

seguridad

✒️ firmas

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn2.img.sputniknews.lat/img/109134/12/1091341282_118:0:3759:2048_1920x0_80_0_0_6f653225807ec2d8852bb0ebffd4795a.jpg

En la fase post-Ucrania y el empantanamiento de Israel en sus siete frentes, consecuencia de la catástrofe humanitaria en la Franja de Gaza, arranca el año de la presidencia rotativa de Rusia en los BRICS+ con las mejores perspectivas para la multipolaridad. Mientras, al corte de caja de este 19 de enero, el aspirante presidencial Donald Trump despluma al alicaído Joe Biden, que desnuda el dramático fracaso de su política exterior e interior con su disfuncional tríada jázara no-semita de Jake Sullivan, Antony Blinken y Victoria Nuland: núcleo pugnaz de los perdedores neoconservadores straussianos desde Afganistán hasta Ucrania.De los espectaculares contraataques de Irán a los supuestos centros operativos del Mossad en Irak, Siria y Baluchistán (Pakistán) se desprenden tres corolarios: 1) su carácter estratégico metasimbólico, cuando Irán se mueve en un amplio radio de acción del círculo geométrico medio oriental; 2) la exhibición de la alta tecnología de sus misiles, con un alcance de 1.450 kilómetros por hora que pueden golpear cualquier punto de Israel, incluyendo su polémico reactor nuclear de Dimona (así como el país hebreo destruyó el reactor nuclear de Irak en Osirak en 1981 durante la “Operación ópera”, y 3) el país persa envía una prístina señal de que está dispuesto a responder a los ataques de la dupla anglosajona en el Medio Oriente, donde Estados Unidos ostenta bases y un enorme personal militar en el Golfo Pérsico (entre 40.000 y 100.000 soldados, dependiendo de quién haga las estadísticas), sin enumerar a Israel.Desde el punto de vista estratégico, Irán se posiciona como la segunda mayor potencia militar mediooriental, detrás de Israel —con 300 bombas nucleares clandestinas y la mejor fuerza aérea apadrinada por EEUU—, hoy enfrascada en sus siete frentes.Para Israel no será lo mismo combatir guerrilleros del Eje de la Resistencia del paleolítico inferior —aliados de Irán, pero sin ser sus vasallos, como lo es la Unión Europea de EEUU—, que lidiar con los misiles balísticos del país persa, que ha tenido prodigiosos avances en la tecnología de drones y cohetes.Teherán usó dos decenas de misiles balísticos que cruzaron varias fronteras sin ser detectados por las bases de EEUU ni los centros de espionaje del Mossad esparcidos en la región aledaña.El despliegue de más de una decena de misiles balísticos que golpearon exitosamente sus blancos a 1.200 km —con un alcance de 1.450 km), ergo, que pueden golpear cualquier punto de Israel— fueron lanzados desde la provincia iraní de Juzestán, frontera con la parte oriental de Irak.Otra decena de misiles balísticos fueron detonados desde las provincias iraníes de Kermanshah y Azerbaiyán (no confundir con el país homónimo), que alcanzaron el centro del Mossad en Erbil, la capital de la provincia kurda al norte de Irak.Llamó la atención el uso de misiles con combustible sólido, que confirió una velocidad singular al contraataque, ni detectado ni derribado.Amén de que el estratégico contraataque múltiple de Irán le inyecta vigor a los integrantes multinacionales del Eje de la Resistencia, es evidente que Israel y su protector estadounidense ya no monopolizan más su política de "guerra sin límite" contra sus adversarios en la región.La multiplicidad de los sitios de lanzamiento de los misiles balísticos con “combustible sólido” exhibe además capacidad de respuesta desde plataformas móviles.El mismo día del contraataque misilístico de Irán contra los centros operativos del Mossad en Irak, Siria y Baluchistán (Pakistán), el canciller indio, Subrahmanyam Jaishankar, se encontraba en otra asombrosa visita en Teherán, donde profundizó sus lazos logísticos —mediante la reactivación del puerto de Chabahar y la propulsión del Corredor Internacional Norte-Sur (Moscú/Teherán/Nueva Delhi)—, así como intercivilizatorios y culturales. La visita estratégica de Jaishankar a Irán se gesta dos semanas después de la visita megaestratégica del canciller indio a Rusia durante cinco días. Como si lo anterior fuera poco, el mismo día de los sorprendentes contrataques de Irán contra los centros operativos del Mossad, los cancilleres de Rusia, Serguéi Lavrov, y de Irán, Hoseín Amir Abdolahián, se comunicaron para acelerar la firma de un "tratado estratégico e integral".La versión rusa califica al acuerdo de "gran calado (sic)" que cubrirá el ámbito transcendental de la "seguridad" (¡mega-sic!).Vale recordar que en fechas recientes los tambores estadunidense e israelíes de guerra contra Irán han retumbado como nunca: 1) el ex vicepresidente norteamericano Mike Pence fue a Israel a firmar sus bombas de infanticidio y feminicidio contra el Líbano; 2) el obsesivo compulsivo belicista John Bolton, exasesor fugaz del expresidente Trump, exhortó aniquilar a Irán de una vez por todas con el fin de detener su proyecto nuclear, y 3) el muy influyente senador Lindsey Graham, antes y después de reunirse con el acorralado primer israelí Benjamín Netanyahu, bramó que había que borrar a Irán de la faz de la tierra.Hoy más que nunca se ve difícil que EEUU e Israel consigan aniquilar a Irán, que ya pasó a la contraofensiva estratégica.

https://sputniknews.lat/20240112/enesima-gira-de-blinken-al-medio-oriente-piromaniaco-o-apagafuegos--1147322693.html

https://sputniknews.lat/20231103/eeuu-bajo-el-doble-riesgo-del-cierre-del-estrecho-de-ormuz-por-iran-y-la-desdolarizacion-por-china-1145369919.html

https://sputniknews.lat/20231221/metastasis-de-la-guerra-de-israel-en-gaza-alcanza-al-mar-rojo-se-disloca-el-comercio-global-1146802933.html

https://sputniknews.lat/20240105/un-mayor-acercamiento-de-la-india-con-rusia-exaspera-a-la-anglosfera-1147132122.html

irán

israel

eeuu

la india

franja de gaza

palestina

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Alfredo Jalife-Rahme https://cdn1.img.sputniknews.lat/img/07e7/0a/09/1144568997_156:0:556:400_100x100_80_0_0_92c11c6d10a60f6ce172cbc63e7a399b.jpg

Alfredo Jalife-Rahme https://cdn1.img.sputniknews.lat/img/07e7/0a/09/1144568997_156:0:556:400_100x100_80_0_0_92c11c6d10a60f6ce172cbc63e7a399b.jpg

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Alfredo Jalife-Rahme https://cdn1.img.sputniknews.lat/img/07e7/0a/09/1144568997_156:0:556:400_100x100_80_0_0_92c11c6d10a60f6ce172cbc63e7a399b.jpg

donald trump, benjamín netanyahu, irán, israel, eeuu, mossad, política, seguridad, ✒️ firmas, alfredo jalife-rahme, la india, franja de gaza, palestina, qasem soleimani, el asesinato del general iraní soleimani en un ataque de eeuu, joe biden