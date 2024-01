https://sputniknews.lat/20240119/lo-dicen-en-davos-economia-de-europa-sucumbira-en-2024-1147538360.html

Lo dicen en Davos: economía de Europa sucumbirá en 2024

Lo dicen en Davos: economía de Europa sucumbirá en 2024

En 2024 habrá un debilitamiento de la economía mundial, y particularmente en la europea. Lo dice el último informe del Foro Económico Mundial elaborado tras... 19.01.2024, Sputnik Mundo

Lo dicen en Davos: economía de Europa sucumbirá en 2024

Europa a la lona'Reconstruir la confianza': lema de la cumbre del Foro Económico Mundial de este año. En este contexto, los gurús de la economía mundial se pronunciaron en un estudio, y el resultado es un augurio desolador, en particular para Europa."La incertidumbre que dominó las perspectivas económicas del pasado año seguirá oscureciendo la evolución económica a corto plazo. El 56% de los economistas jefe esperan que la economía mundial se debilite el próximo año" y el porcentaje aumenta a un 77% cuando se les pregunta por la europea, constata el documento.Para el director del Centro de Investigaciones en Política y Economía [CIEPE], Walter Formento, aquí hay dos o tres elementos centrales a tener en cuenta del impacto negativo en la economía."Primero, que ha tenido la derrota de la OTAN y de Davos en Ucrania; [segundo] la situación de crisis en Taiwán, otro lugar de grandes inversiones de Davos y los grandes actores económicos globales; y por último, lo que están diciendo todos los analistas [es sobre] el profundo error de la OTAN, y de ciertos grandes inversores financieros muy importantes en el esquema de Davos, a la hora de haber autorizado, o dejado pasar, la decisión de [el primer ministro de Israel, Benjamín] Netanyahu, de iniciar la guerra en Gaza"."Haberla convertido en una masacre [a la guerra de Netanyahu], que además no llevó a ninguna victoria inmediata, sino que Europa y la región, particularmente con el tema del Mar Rojo, se encuentra hoy empantanada en esa crisis que se provoca a partir de lo de Israel sobre Gaza, que Israel no logra resolver de manera positiva para sus intereses, y está sucediendo todo lo contrario. […] 'Todo el mundo' del Medio Oriente comienza a tomar posiciones activas contra Israel y contra la asistencia que está realizando Davos y la OTAN para sostener el conflicto que Israel protagoniza en primera persona", concluye Formento.

