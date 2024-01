https://sputniknews.lat/20240119/los-huties-de-yemen-atacan-un-buque-estadounidense-en-el-golfo-de-aden-1147514417.html

Los hutíes de Yemen atacan un buque estadounidense en el golfo de Adén

MOSCÚ (Sputnik) — El movimiento Ansarolá, que controla una parte de Yemen, lanzó un ataque con misiles navales contra el buque de químicos estadounidense Chem...

"Las fuerzas navales de las Fuerzas Armadas de Yemen llevaron a cabo una operación contra un barco estadounidense, Chem Ranger, en el golfo de Adén, utilizando unos misiles navales apropiados", escribió el vocero en su cuenta de X. Yahya Saree precisó que la embarcación recibió impactos directos. "Una represalia por los ataques estadounidenses y británicos es inevitable, y cualquier nueva agresión no quedará impune", agregó el portavoz.Además, las Fuerzas Armadas yemeníes "confirman que la navegación por los mares Arábigo y Rojo continuará hacia todos los destinos del mundo, excepto los puertos de la Palestina ocupada". El vocero recalcó que los militares prometen seguir bloqueando la "navegación israelí" y los buques "que se dirigen a los puertos de la Palestina ocupada" hasta que se logre un alto al fuego en la Franja de Gaza. El pasado 19 de noviembre, Ansarolá proclamó que atacaría cualquier barco relacionado con Israel, como respuesta a el asedio militar israelí contra la Franja de Gaza, además de que instó a otros países a retirar sus tripulaciones de esas embarcaciones y a no acercarse a ellas en el mar. Desde entonces, según el Mando Central estadounidense, se registraron una treintena de ataques hutíes con drones, misiles antibuque y misiles de crucero contra barcos en el mar Rojo y el golfo de Adén, rutas marítimas clave para el comercio internacional. En la noche del 11 al 12 de enero, Washington y Londres lanzaron una oleada de ataques contra objetivos hutíes en cuatro gobernaciones de Yemen. Los operativos, que contaron con el apoyo de Australia, Baréin, Canadá y Países Bajos, fueron dirigidos contra puestos de mando, depósitos de municiones, sistemas de lanzamiento, instalaciones de producción y radares de defensa aérea, además de que causaron al menos cinco muertos y seis heridos en las filas hutíes. Los días siguientes, Estados Unidos realizó otros ataques contra posiciones hutíes en el país del extremo suroccidental de la Península Arábiga. Altos cargos del movimiento Ansarolá sostienen que la agresión por parte de EEUU y sus aliados no disuadirá a los hutíes de atacar barcos vinculados a Israel mientras duren las hostilidades en la Franja de Gaza.

