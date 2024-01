https://sputniknews.lat/20240119/milei-cede-en-aspectos-nodales-para-aprobar-su-ley-omnibus-1147544751.html

Milei cede en aspectos nodales para aprobar su "ley ómnibus"

Milei cede en aspectos nodales para aprobar su "ley ómnibus"

Trascendidos a la prensa anticipan negociaciones entre el oficialismo argentino y otros partidos para modificar el alcance de las reformas para que se apruebe el ambicioso proyecto que envió al Congreso.

El Gobierno de Javier Milei cedió ante los pedidos de la oposición dialoguista y, luego de intensas negociaciones, envió un conjunto de modificaciones al proyecto original. Esto le permitiría obtener un dictámen de mayoría y tratarlo en el recinto parlamentario.Entre los cambios está la reducción de los plazos de emergencia económica a un año y sólo prorrogable a dos, la eliminación de las retenciones a las economías regionales y se retira a la petrolera estatal de capitales mixtos, Yacimientos Petrolíferos Fiscales (YPF), del listado de empresas a privatizar.Un tema clave de la discusión es el de las jubilaciones. El Gobierno quiere suspender la fórmula actual con la cual se actualizan los haberes y manejar los aumentos discrecionalmente por decreto. Esto no es aceptado por espacios opositores e incluso sectores dentro del oficialismo ven aceptable que eso se modifique."Lo de las jubilaciones es crucial y habría un principio de acuerdo para que éstas sean ajustadas por inflación. A mí me parece razonable; los haberes de los jubilados están destruidos y hay que acompañarlos", indicó Falcone.Por su parte, el diputado nacional Pablo Cervi, de la Unión Cívica Radical —partido que forma parte de las negociaciones—, ve con optimismo un entendimiento y está a favor de varias de las reformas que plantea Milei. "Hace falta una reforma laboral porque Argentina no genera actividad privada hace 12 años. El gran problema es la industria del juicio por despido y el esquema de aporte mensual para indemnizaciones que se plantea podría funcionar", indicó Nervi a Cara o Ceca.Alemania cerró el 2023 con recesión y enciende las alarmas de EuropaEl PBI de la potencia europea cerró el año saliente con una caída del 0,3% en relación al 2022. Entre las principales causas están el aumento del costo de la energía y la baja en la demanda industrial. Esto preocupa a todo el bloque por la posible replicación en otros países."Desde hace un año y medio se veía que nos encaminamos a este escenario. La decisión de cortar el acceso a la energía barata rusa fue un golpe estructural. Eso provocó un incremento sustancial en los costos, que impactaron en la economía del país", dijo a Cara o Ceca Adrián Zelaia, analista internacional y presidente del centro de investigaciones EKAI Group."Otro factor que sostenía la economía alemana era la relación con China y hace unos años empezó una carrera para impedir el comercio entre sí. Estas decisiones geopolíticas atentan contra su crecimiento económico", agregó el experto.

