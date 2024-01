https://sputniknews.lat/20240119/otros-dos-diputados-oficialistas-de-japon-investigados-por-el-escandalo-de-corrupcion-1147519857.html

Otros dos diputados oficialistas de Japón investigados por escándalo de corrupción

Otros dos diputados oficialistas de Japón investigados por escándalo de corrupción

MOSCÚ (Sputnik) — La Fiscalía japonesa abrió expedientes penales contra otros dos diputados del gobernante Partido Liberal Democrático (PLD) por el escándalo... 19.01.2024, Sputnik Mundo

2024-01-19T07:36+0000

2024-01-19T07:36+0000

2024-01-19T07:56+0000

internacional

japón

corrupción

fumio kishida

shinzo abe

partido liberal demócrata (pld) de japón

🌏 asia

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn2.img.sputniknews.lat/img/07e7/02/10/1135864316_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_66c54ecfd3aec6627276b826a50dfd75.jpg

Yasutada Ohno, parlamentario del PLD, de 64 años, habría recibido pagos indebidos por más de 340.000 dólares en cinco años. Durante el tiempo que duren las pesquisas, el legislador oficialista estará prácticamente con arresto domiciliario. El otro sospechoso, Yaichi Tanigawa, de 82 años, es investigado por cobros ilícitos de unos 275.000 dólares. Según los informes, tras conocerse las investigaciones contra los dos diputados oficialistas, ambos abandonaron las filas del PLD, el partido que casi ha monopolizado el Gobierno desde el fin de la Segunda Guerra Mundial (1939-1945). Los fiscales abrieron también expedientes penales contra los tesoreros de las facciones del actual jefe de Gobierno, Fumio Kishida, del ex primer ministro Shinzo Abe y del exsecretario general del partido Toshihiro Nikai. Los cajeros de estas dos últimas facciones fueron puestos en arresto domiciliario. El escándalo de corrupción estalló al descubrirse presunta financiación ilícita del Partido Liberal Democrático y cobros irregulares por millones de yenes que beneficiaron a varios diputados de los grupos parlamentarios del ex primer ministro Shinzo Abe y del actual Fumio Kishida. Actualmente, la Fiscalía de Tokio investiga las grandes sumas de dinero que ocultó el partido gobernante, un dinero que provenía de las reuniones para recaudar fondos a las que asistían empresarios del país. Para que este tipo de eventos no se convierta en la compra de políticos o grupos parlamentarios, la ley estipula que si la recaudación supera los 200.000 yenes (1.300 dólares), el partido está obligado a registrar en sus libros el nombre del donante y la suma. Según las pesquisas, si un político del partido oficialista recaudaba un monto superior a la norma establecida, este se embolsaba toda la suma que superaba el límite. Este dinero no se registraba en los libros del partido ni en la declaración tributaria de los propios diputados. El terremoto político por los casos de corrupción le ha costado ya los cargos a cuatro ministros. A mediados de diciembre rodaron las cabezas de Yasutoshi Nishimira, ministro de Economía; Junji Suzuki, del Interior; Ichiro Miyashita, de Agricultura; y Hirokazu Matsuno, ministro portavoz del gobierno y mano derecha de Kishida. A mediados de diciembre de 2023 trascendió también otro escándalo que salpica al oficialismo. Los agentes policiales irrumpieron en la vivienda y en la oficina del diputado oficialista Mito Kakizawa por la presunta compra de votos en las elecciones municipales que se llevaron a cabo en Tokio en abril de este año.

https://sputniknews.lat/20240118/el-partido-comunista-de-japon-encabezado-por-primera-vez-por-una-mujer-1147486673.html

https://sputniknews.lat/20240110/reinician-la-construccion-de-nueva-base-militar-de-eeuu-en-japon-1147274517.html

japón

🌏 asia

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

japón, corrupción, fumio kishida, shinzo abe, partido liberal demócrata (pld) de japón, 🌏 asia