https://sputniknews.lat/20240119/trump-calienta-motores-en-iowa-enfila-a-la-casa-blanca-1147541935.html

Trump calienta motores en Iowa: ¿enfila a la Casa Blanca?

Trump calienta motores en Iowa: ¿enfila a la Casa Blanca?

A paso firme y con una victoria muy significativa. Así inició el expresidente de EEUU Donald Trump su camino para volver a hacer vida en la Casa Blanca. Y es... 19.01.2024, Sputnik Mundo

2024-01-19T18:18+0000

2024-01-19T18:18+0000

2024-01-19T18:18+0000

ajedrez de geopolítica

donald trump

iowa

eeuu

elecciones presidenciales de eeuu (2024)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.lat/img/07e8/01/13/1147541776_0:0:1200:675_1920x0_80_0_0_772076a4271ee7557783ba654478a04d.jpg

AJEDREZ_TEMA1_PABLO_17_01 Trump calienta motores en Iowa: ¿enfila a la Casa Blanca?

Estaba cantadoTal como lo auguraban los sondeos previos, con un 51% de los votos, Trump se llevó el gato al agua frente al senador Ron DeSantis, quien obtuvo el 21,2%, y al 19,1% de Nikki Haley, exrepresentante permanente de EEUU ante la ONU.En este primer round, Vivek Ramaswamy decidió bajarse de la carrera hacia el 1600 de la avenida Pennsylvania de Washington DC y ponerse como escudero del exmandatario.Pese a que el número de delegados que está en juego en Iowa apenas ronda el 1% del total, la obtención de un buen resultado cobra gran importancia, ya que se considera que esa toma de contacto resulta determinante en las campañas electorales norteamericanas.En este sentido, basta remontarnos al año 2008 para citar como ejemplo. Entonces, un senador del estado de Illinois poco conocido en esos momentos, un tal Barack Obama, derrotó en Iowa a la precandidata demócrata favorita, Hillary Clinton, quien desde ese momento no logró volver a encarrilar su campaña.Para el analista internacional Pablo Jofré Leal, este simbolismo e influencia que tiene Iowa en la definición de un posible candidato a la Presidencia de EEUU, "da cuenta del 'show business' norteamericano, de la manera de enfocar las elecciones. De cómo la política norteamericana es muy influenciable respecto a temas simbólicos como este".El analista advierte que "no hay que desmerecer el triunfo de Trump, a pesar de que sea el 1% porque marca una pauta, de que, efectivamente, este hombre que perdió la posibilidad de la reelección, lisa y llanamente, no ha desaparecido, como solían desaparecer los antiguos presidentes que perdían la posibilidad de reelección", concluye Jofré Leal.

iowa

eeuu

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Javier Benítez https://cdn1.img.sputniknews.lat/img/07e5/06/1d/1113628149_280:0:1000:720_100x100_80_0_0_473f451a75d5c8b25d8dab9a899afd32.jpg

Javier Benítez https://cdn1.img.sputniknews.lat/img/07e5/06/1d/1113628149_280:0:1000:720_100x100_80_0_0_473f451a75d5c8b25d8dab9a899afd32.jpg

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Javier Benítez https://cdn1.img.sputniknews.lat/img/07e5/06/1d/1113628149_280:0:1000:720_100x100_80_0_0_473f451a75d5c8b25d8dab9a899afd32.jpg

donald trump, iowa, eeuu, elecciones presidenciales de eeuu (2024), аудио