"Cayeron a mínimos": así son las secuelas de las tensiones en el mar Rojo para los envíos marítimos

"Cayeron a mínimos": así son las secuelas de las tensiones en el mar Rojo para los envíos marítimos

El flujo de mercancías a través del canal de Suez, en el contexto de los ataques hutíes en el mar Rojo, cayó a casi la mitad, la situación tendrá repercusiones... 20.01.2024

En su opinión, un plan para eliminar las amenazas de ataques de hutíes enviando buques de guerra al estrecho de Bab al Mandeb —que divide el suroeste de la península arábiga (Yemen) y el noreste de África (Yibuti y Eritrea)— "no funcionará", lo demostraron los bombardeos de EEUU y Reino Unido. Por lo tanto, continua, esta situación "tendrá consecuencias al menos a mediano plazo".Además, el experto señaló que el peligro que representan los hutíes es mucho más grave que la de los piratas somalíes que faenaban a principios del siglo XXI. A diferencia de estos últimos, los hutíes "son una fuerza militar en toda regla, no una banda o varias bandas, como en la costa somalí, sino un verdadero ejército".Nadzhárov subrayó que las principales aseguradoras se niegan a cubrir los buques que navegan por el estrecho de Bab al Mandeb. Y, en primer lugar, la escalada del conflicto afectará a Egipto y a los países europeos.A su vez, en la operadora comercial Asia Import Group destacaron que cada vez más navieras optan por una ruta alternativa —que aumenta el transporte de mercancías en al menos 10 días— a través del Cabo de Buena Esperanza, rodeando África.Por lo tanto, resumieron en la compañía, el transporte marítimo mundial podría verse "seriamente afectado" por las tensiones en la región, dado que por el mar Rojo pasa cerca del 30% del tráfico mundial de contenedores.Tras la escalada del conflicto palestino-israelí del 7 de octubre de 2023 y la subsecuente crisis humanitaria en Gaza, el movimiento Ansarolá (hutíes) proclamó el 19 de noviembre que atacará cualquier barco relacionado con Israel, como respuesta a los ataques de ese Estado a la Franja de Gaza, e instó a otros países a retirar sus tripulaciones de esas embarcaciones y a no acercarse a ellas en el mar.En respuesta, desde EEUU anunciaron la Operación Guardián de la Prosperidad, dedicada a garantizar el tráfico de buques civiles. Los hutíes, a su vez, amenazaron con atacar los buques de los países que participan en la operación, liderada por EEUU.La crisis en el mar Rojo y en las zonas marítimas aledañas ya provocó consecuencias negativas en los flujos comerciales del Oriente Medio, un punto clave para el buen funcionamiento del comercio global y las cadenas de suministro.

