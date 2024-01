https://sputniknews.lat/20240121/belgica-respalda-la-denuncia-contra-israel-por-el-presunto-genocidio-en-gaza-1147579255.html

Bélgica respalda la denuncia contra Israel por el presunto genocidio en Gaza

Bélgica respalda la denuncia contra Israel por el presunto genocidio en Gaza

Bruselas apoyará la demanda de Sudáfrica ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ) contra Israel por el presunto genocidio en Franja de Gaza, informó la... 21.01.2024, Sputnik Mundo

2024-01-21T17:11+0000

2024-01-21T17:11+0000

2024-01-21T17:11+0000

internacional

bélgica

cij

israel

sudáfrica

🛡️ zonas de conflicto

📰 conflicto palestino-israelí

🌍 europa

demanda

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn2.img.sputniknews.lat/img/07e8/01/15/1147578344_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_d56002955398fa1dcc65504329b01511.jpg

No es la primera vez que la funcionaria hace declaraciones semejantes. Por ejemplo, a medidos de enero afirmó que su país ha abogado constantemente en la UE y a nivel internacional por "un alto el fuego permanente, el pleno acceso de la ayuda humanitaria, la liberación incondicional de los rehenes, el respeto del derecho internacional y la creación de dos Estados como solución estructural al conflicto de Gaza".Anteriormente, la viceprimera ministra belga, Petra De Sutter, también consideró que su país debe actuar "contra la amenaza de genocidio en Gaza y no puede permanecer al margen, por lo que es necesario unirse a la demanda de Sudáfrica contra Israel".Muchos países, entre ellos Irán, Pakistán, Bangladesh, Bolivia, Jordania, Malasia, Maldivas, Namibia y Nicaragua, acogieron favorablemente la demanda por genocidio presentada por Sudáfrica ante la CIJ, pero Bélgica es el único país europeo que ha declarado hasta ahora su apoyo a la demanda.La CIJ celebró, los días 11 y 12 de enero, audiencias sobre la demanda de Sudáfrica contra Israel, acusado de violar la Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio en la Franja de Gaza.En su discurso, Sudáfrica pidió al tribunal que obligue a Israel a detener la operación militar en el enclave palestino, garantizar que sus habitantes tengan acceso a alimentos, agua y ayuda humanitaria, y a no impedir el acceso de las misiones internacionales a Gaza. La parte sudafricana también solicitó a la Corte que ordene a Israel abstenerse de cualquier acción que pueda agravar la situación y complicar el procedimiento. Representantes de Israel ante la CIJ, a su vez, rechazaron de plano la acusación de genocidio formulada por Sudáfrica en relación con la campaña bélica en curso en la Franja de Gaza y afirmaron que la parte demandante distorsiona los hechos.

https://sputniknews.lat/20240118/mexico-y-chile-piden-a-la-corte-penal-internacional-investigar-posibles-crimenes-de-guerra-en-gaza-1147506909.html

bélgica

israel

sudáfrica

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

bélgica, cij, israel, sudáfrica, 🛡️ zonas de conflicto, 📰 conflicto palestino-israelí, 🌍 europa, demanda