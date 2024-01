https://sputniknews.lat/20240121/cabria-en-un-estadio-el-ejercito-britanico-podria-perder-un-tercio-de-sus-tropas-regulares-1147567445.html

"Cabría en un estadio": el Ejército británico podría perder un tercio de sus tropas regulares

Londres se enfrenta al reto de contratar soldados regulares para la rama terrestre de sus FFAA, procede de la publicación del medio 'Times'.

La cantidad del personal del Ejército británico podría reducirse en un tercio en otra década, pasando de los 75.000 efectivos a solo 52.000, indica el medio. Mientras tanto, las estadísticas oficiales del Ministerio de Defensa del Reino Unido, vigentes a 1 de octubre de 2023, informaron de un total de 75.980 soldados regulares en las filas de esta rama de las FFAA del país.De acuerdo con el artículo, la rama de fuerzas terrestres del Reino Unido registra una tendencia negativa de reclutamiento desde hace una década, incumpliendo cada año los objetivos anuales. En septiembre de 2023, el número total de soldados regulares se redujo en más de 3.000, añade el medio. Según un antiguo alto cargo militar citado en el artículo, el Ejército británico no puede enviar ni siquiera una división mecanizada de 25.000 personas en operaciones al extranjero porque no ha invertido en diversos elementos de apoyo, como vehículos de suministro y equipos de guerra radioelectrónica.Igualmente, los mayores problemas con la cantidad del personal los están experimentando la Marina Real y la Infantería de Marina británicas. Ante la escasez de efectivos, el mando del Reino Unido tiene previsto retirar de servicio dos buques y poner en reserva varios otros de desembarco anfibio para liberar a tripulaciones y desplegarlas en nuevas fragatas de tipo 26, reveló The Telegraph.El medio mencionó también que la escasez del personal constituye el factor principal de la falta de preparación de los portaaviones británicos para desplegarse en el mar Rojo a raíz de la operación Guardián de la Prosperidad, lanzada por EEUU en el contexto del aumento de los ataques de los hutíes en la zona para frenar el paso de buques con dirección a Israel por la situación en GazaEn concreto, como señala este diario, el buque de apoyo Fort Victoria, considerado lo más adecuado para este nivel de operaciones, aún no ha sido desplegado, ya que en lugar de una tripulación estándar de 100 personas, actualmente cuenta con una mínima.

