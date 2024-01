https://sputniknews.lat/20240121/ministro-frances-admite-la-participacion-de-sus-soldados-en-ucrania-no-podemos-prohibirlos--1147573718.html

Ministro francés admite la participación de sus soldados en Ucrania: "No podemos prohibirlos"

El ministro de Defensa francés, Sébastien Lecornu, aseveró este 20 de enero que su país no puede prohibir a sus connacionales participar en combates en Ucrania...

Un día después de que el Ministerio de Asuntos Exteriores del país europeo asegurara que no hay mercenarios franceses "ni en Ucrania ni en ningún otro lugar", el titular de la Defensa admitió que "hay civiles que fueron a luchar con el uniforme ucraniano" y señaló que las autoridades del país galo no pueden frenarlos. "No podemos prohibirlos, seguimos siendo una democracia", explicó el funcionario y agregó que los mercenarios fallecidos en Járkov no están vinculados a las Fuerzas Armadas francesas , no visten el uniforme correspondiente y no tienen relación con las instituciones militares de su país.Contrario a la declaración del ministro, una ley francesa de 2003 prohíbe a un ciudadano participar en un conflicto armado del lado de un Estado extranjero a cambio de dinero. El Código Penal (artículo 436-1) castiga esta práctica con pena de prisión de hasta cinco años y una multa de 75.000 euros. Además, crear o gestionar una organización dedicada al reclutamiento, contratación, equipamiento y entrenamiento de mercenarios se castiga con hasta siete años de prisión.El Ejército ruso bombardeó el 16 de enero un punto de despliegue temporal utilizado por mercenarios extranjeros en Járkov, arrasando por completo el edificio que los albergaba. Más de 60 de ellos fueron eliminados, la mayoría de nacionalidad francesa, y otros 20 fueron heridos.Sputnik ha seguido de cerca la participación francesa en la crisis de Ucrania desde antes de la escalada desde un conflicto civil en Donbás a una plena guerra de poderes de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) contra Rusia. En octubre pasado, por ejemplo, Sputnik reveló detalles exclusivos sobre los presuntos contactos de un agente de inteligencia francés en Kiev con mercenarios, celebrados durante la primera mitad de 2020.

