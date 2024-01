https://sputniknews.lat/20240122/ecuador-cuanto-se-beneficia-el-mundo-financiero-con-el-accionar-de-los-narcos-1147614665.html

Ecuador: ¿cuánto se beneficia el mundo financiero con el accionar de los narcos?

Ecuador: ¿cuánto se beneficia el mundo financiero con el accionar de los narcos?

La región mira con preocupación a Ecuador, inmerso en una profunda crisis de seguridad. Dialogamos con los ecuatorianos Oswaldo Moreno, consultor político,​... 22.01.2024, Sputnik Mundo

2024-01-22T22:05+0000

2024-01-22T22:05+0000

2024-01-22T22:05+0000

telescopio

ecuador

daniel noboa

política

seguridad

oswaldo moreno

perú

colombia

bolivia

narcotráfico

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn2.img.sputniknews.lat/img/07e8/01/16/1147614916_28:0:1272:700_1920x0_80_0_0_6a16cf3f98f4a873f1220ba84ac7732a.jpg

Ecuador: ¿cuánto se beneficia el mundo financiero con el accionar de los narcos? Ecuador: ¿cuánto se beneficia el mundo financiero con el accionar de los narcos?

La violencia aumentó en Ecuador en enero, lo que alertó a los países vecinos a crear una red fronteriza contra los narcos. Junto con Perú, Colombia y Bolivia, el país sudamericano intercambiará información online sobre hechos que ocurren en cada país.Además, se prevén acciones policiales o militares coordinadas contra ilícitos trasnacionales.A partir del primer trimestre de 2024, la red andina de seguridad operará las 24 horas los siete días de la semana, según un acuerdo suscrito por la Comunidad Andina de Naciones (CAN).La última crisis de seguridad se desencadenó el 8 de enero con la fuga del capo narco Fito Macías, a la que siguieron motines en las cárceles, secuestros de policías, ataques con explosivos y la toma de un canal de televisión."En Ecuador se estima que están circulando entre 3.500 y 5.200 millones de dólares que se mueven alrededor de diferentes actividades criminales", dijo a Telescopio la analista ecuatoriana Carolina Andrade, experta en seguridad.El 17 de enero fue asesinado a tiros el fiscal César Suárez, quien investigaba la toma de un canal de televisión por delincuentes armados.La víctima había solicitado informes sobre Inda Peñarrieta, esposa de Fito Macías, a pedido del Gobierno argentino, que expulsó el viernes 19 a varios de los familiares del capo narco prófugo."Lo primero a saber es que el crimen organizado no se termina, no se destruye. Es como el colesterol en sangre, no puede dejar de existir: se controla", dijo a Telescopio Oswaldo Moreno consultor político,​ especializado en estrategia y diseño de campañas electorales."El Gobierno del presidente Daniel Noboa es de transición y tiene un mandato de un año y medio para concluir la poca recordada gestión de Guillermo Lasso. Noboa recibe el país más inseguro de la región y el más violento sin un estado de guerra", agregó el experto entrevistado.Noboa sucedió en el cargo a Lasso (2021-2023), tras vencer en la segunda vuelta electoral del 15 de octubre a Luisa González, candidata de Revolución Ciudadana, afín al correísmo.Su acceso al poder se produjo tras el llamado a elecciones anticipadas por parte de su antecesor inmediato. El nuevo jefe de Estado estará al frente del país por 18 meses.En Uruguay Telescopio se transmite en Argentina por Concepto FM 95.5 de lunes a viernes de 7 a 9 horas.En Bolivia, por Radio Illimani - Patria Nueva (94.3 FM para todo el país y 93.7 FM en Cochabamba), de lunes a viernes de 4 a 5 horas. En Radio Kawsachun Coca (FM 99.1 de Cochabamba y FM 99.9 Trópico), de 22 a 23 horas.En Guatemala por Radio Victoria (870 AM) de lunes a viernes a las 10 horas Centroamérica

ecuador

perú

colombia

bolivia

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

ecuador, daniel noboa, política, seguridad, oswaldo moreno, perú, colombia, bolivia, narcotráfico, 📰 crisis de violencia criminal en ecuador, аудио