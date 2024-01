¿Conversación de sordos?En este sentido, el funcionario ha subrayado la importancia de conseguir la "financiación suplementaria de seguridad nacional para Ucrania" a fin de mantener los envíos de ayuda a Kiev.Previo a estas manifestaciones, el presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, había expresado tras su intervención en el Foro Económico Mundial en Davos, la certeza de que conseguirán "resolver el asunto de la ayuda en el Congreso" de EEUU. Claro, lo había dicho luego de que desde Washington habían remarcado en más de una ocasión que al menos mientras no se resuelva el entuerto de financiación federal, para Kiev no habrá ni caramelos.Lo que ocurre es que Zelenski tiene que mantener una ilusión, advierte al respecto el analista internacional Marcelo Ramírez. "Zelenski tiene que vender algo en su propio país donde está bastante amenazado por su comandante en jefe [Valeri] Zaluzhni, por el propio [Vitali] Klichkó, el alcalde de Kiev. El siente obviamente la presión porque los resultados [en el conflicto] han sido espantosos: básicamente destruyó al país con su política irreflexiva".Zelenski "necesita la plata [dinero] de Europa y de EEUU, que a su vez están con una serie de problemas internos", concluye el experto.

EEUU a Ucrania: ‘repite conmigo, no hay ningún otro paquete de ayuda militar’

EEUU no tiene previsto enviarle un paquete de ayuda militar a Ucrania, algo que desde las entrañas de la Casa Blanca viene sonando desde finales de 2023. Pero... 22.01.2024, Sputnik Mundo

Javier Benítez

