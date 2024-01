https://sputniknews.lat/20240122/los-huties-atacan-otra-vez-y-eeuu-responde-en-territorio-de-yemen--1147616727.html

Los hutíes atacan otra vez y EEUU responde en territorio de Yemen

Los hutíes atacan otra vez y EEUU responde en territorio de Yemen

El movimiento Ansarolá de Yemen se adjudicó este 22 de enero un nuevo ataque contra un buque carguero militar de Estados Unidos en el golfo de Adén, frente a... 22.01.2024, Sputnik Mundo

2024-01-22T22:50+0000

2024-01-22T22:50+0000

2024-01-22T22:50+0000

🛡️ zonas de conflicto

yemen

eeuu

📰 crisis en el mar rojo por ataques hutíes

defensa

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.lat/img/07e8/01/16/1147618122_0:59:625:410_1920x0_80_0_0_04058a21a22bfae4cf65baa8aa0b724d.jpg

"Las fuerzas navales de las Fuerzas Armadas yemeníes llevaron a cabo una operación militar contra un carguero militar estadounidense [el Ocean Jazz] en el Golfo de Adén, utilizando misiles navales apropiados", informó el movimiento de los hutíes en sus redes sociales.Las fuerzas hutíes señalaron que el ataque fue una represalia contra las agresiones estadounidenses y británicas llevadas a cabo en los últimos días contra posiciones de los hutíes en Yemen. "Cualquier nueva agresión no quedará impune", dijo el movimiento rebelde.Además, advirtieron que sus fuerzas continuarán adoptando todos los procedimientos defensivos y ofensivos dentro de su derecho a defender Yemen y en confirmación de la continua posición yemení de apoyo a Palestina.La respuesta occidental no tardóHoras después, Estados Unidos y sus aliados —entre ellos el Reino Unido, Australia, Canadá, Bahréin y los Países Bajos— llevaron a cabo nuevos ataques contra ocho posiciones hutíes en Yemen en respuesta a los continuos ataques del grupo rebelde contra buques en el mar Rojo, según un comunicado conjunto publicado por el Pentágono.Los nuevos ataques se dirigieron contra un centro de almacenamiento subterráneo de los hutíes, así como contra otros lugares que albergaban capacidades de vigilancia aérea y de misiles del movimiento Ansarolá, detalló el Departamento de Defensa del país norteamericano.En noviembre, los hutíes anunciaron su intención de atacar cualquier barco asociado con Israel e instaron a otros países a retirar a sus tripulaciones de los buques. Los hutíes prometieron continuar sus ataques hasta que Israel pusiera fin a sus acciones militares en la Franja de Gaza.Los ataques hutíes en el mar Rojo han interrumpido las rutas comerciales marítimas desde que estalló el conflicto de Gaza en octubre. Decenas de buques comerciales han sufrido ataques.El pasado 11 de enero, tropas de Estados Unidos y Reino Unido lanzaron varios ataques contra posiciones de los hutíes en Yemen, una acción que fue condenada por distintos países por considerar que viola el derecho internacional. No obstante, tanto Washington como Londres volvieron a lanzar ataques en los últimos días.

https://sputniknews.lat/20240119/la-actividad-de-los-huties-es-una-resistencia-victoriosa-a-las-estructuras-de-dominacion-mundial-1147530662.html

yemen

eeuu

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

🛡️ zonas de conflicto, yemen, eeuu, 📰 crisis en el mar rojo por ataques hutíes