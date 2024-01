https://sputniknews.lat/20240122/polemica-y-discusion-en-ecuador-ante-ayuda-de-eeuu-en-su-guerra-contra-el-narco-1147610800.html

Polémica y discusión en Ecuador ante "ayuda" de EEUU en su guerra contra el narco

Polémica y discusión en Ecuador ante "ayuda" de EEUU en su guerra contra el narco

Polémica y discusión en Ecuador ante "ayuda" de EEUU en su guerra contra el narco

2024-01-22T22:00+0000

2024-01-22T22:00+0000

2024-01-22T22:00+0000

en órbita

daniel noboa

joe biden

uruguay

eeuu

frente amplio

fa

ecuador

narcotráfico

narcotráfico, amenaza global

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn2.img.sputniknews.lat/img/07e8/01/16/1147614288_28:0:1272:700_1920x0_80_0_0_f92c3c08034b4154ebde3c665b333a55.jpg

Polémica y discusión en Ecuador ante "ayuda" de EEUU en su guerra contra el narco Polémica y discusión en Ecuador ante "ayuda" de EEUU en su guerra contra el narco

El asesor presidencial especial para las Américas del Gobierno de Joe Biden, Christopher Dodd, lidera la delegación de visita en Ecuador, que incluye a la Comandante del Comando Sur, Laura Richardson.El presidente anfitrión, Daniel Noboa, confirmó que el país recibirá armamento, tecnología y entrenamiento de EEUU para combatir la violencia.En tanto, las autoridades ecuatorianas informaron que el último fin de semana se decomisaron unas 22 toneladas de cocaína, en lo que sería una de las mayores incautaciones de la historia del país.La presencia de la delegación de EEUU se da a menos de tres semanas de que se desatara una jornada de violencia generalizada en las calles y cárceles del país."La propuesta de ayuda a Ecuador no es caritativa. Los países se mueven por intereses", indicó el experto entrevistado.A su vez, el mandatario Noboa anunció que se aplicará una semaforización por cantones, con el fin de reactivar la economía en el marco del conflicto interno armado contra el crimen organizado.Cabrera también opinó sobre la actualidad del conflicto interno. "Hay espacios donde el Estado ecuatoriano aún no llega o no tiene la capacidad de medir si ha bajado la violencia", apuntó."Hoy existe un ambiente de tensa calma, tomando las acciones del Estado y la potencial respuesta de estos grupos organizados hacia las instituciones", dijo el doctor en Estudios Internacionales y director del Centro de Estudios Analitik.En otro orden, en Uruguay, la coalición opositora Frente Amplio (FA) acusa al Gobierno de "negacionista de la realidad y de la crisis de seguridad nacional".El senador del FA, Charles Carrera, declaró a En órbita que lo más preocupante es que "Uruguay pasó de ser un país de tránsito y consumo de drogas a ser de acopio, lo que hizo aumentar la violencia”.En Uruguay En órbita se transmite por Radio M24 (frecuencia 97.9 de Montevideo y 102.5 de Maldonado), lunes y miércoles a las 19 horas y sábados a las 12 horas.En Argentina, por Concepto FM 95.5 de lunes a viernes de 7 a 9 horas.En Bolivia, por Radio Illimani - Patria Nueva (94.3 FM para todo el país y 93.7 FM en Cochabamba), de lunes a viernes de 4:30 a 5:30 horas. En Radio Kawsachun Coca (FM 99.1 de Cochabamba y FM 99.9 Trópico), a las 20 horas.

uruguay

eeuu

ecuador

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

daniel noboa, ecuador, narcotráfico, guerra en ecuador, charles carrera, uruguay, seguridad, narco