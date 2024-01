https://sputniknews.lat/20240123/estan-sembrando-el-odio-la-ue-presiona-a-israel-para-acabar-con-el-conflicto-en-gaza-1147615588.html

"Están sembrando el odio": la UE presiona a Israel para acabar con el conflicto en Gaza

"Están sembrando el odio": la UE presiona a Israel para acabar con el conflicto en Gaza

Aunque los intentos de buena parte de la comunidad internacional para detener los ataques israelíes contra Gaza han fracaso, la Unión Europea (UE) presionó a... 23.01.2024, Sputnik Mundo

2024-01-23T00:03+0000

2024-01-23T00:03+0000

2024-01-23T00:03+0000

josep borrell

israel

unión europea (ue)

palestina

hamás

internacional

📰 conflicto palestino-israelí

🛡️ zonas de conflicto

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn2.img.sputniknews.lat/img/07e7/0b/15/1145909489_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_7b0a9c648fb2ad9ca6c0d17e34c7e483.jpg

Josep Borrell, jefe de la diplomacia de la UE, dijo que la paz no se construye con acciones militares e insistió en promover la solución de dos Estados como la más viable y criticó a Tel Aviv por no considerarla.El diplomático europeo expresó que muchos países y organismos como la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y la misma UE creen que la mejor solución para el conflicto palestino-israelí es la de los dos Estados, en la que Palestina es reconocida y respetada como un Estado independiente. "Hay que dejar de hablar del proceso de paz y empezar a hablar más concretamente del proceso de la solución de dos Estados", dijo. "Esta solución ha sido aprobada por la ONU y toda la comunidad internacional la apoya", agregó.Borrell adelantó que los ministros de Relaciones Exteriores de la UE se reunirán por separado con su homólogo israelí, Israel Katz, y palestino, Riyad al Maliki para discutir sobre la solución de los dos Estados.El principal diplomático de la UE reconoció que la situación humanitaria en Gaza no podría ser peor y que se suma al elevado número de civiles muertos en el enclave palestino.La solución de los dos Estados contempla a la Franja de Gaza y a Cisjordania bajo una misma Autoridad Nacional Palestina, conectados por un corredor para que haya continuidad territorial, con una salida al mar por un puerto en Gaza, y con su capital en Jerusalén Este, según explicó el canciller español, José Manuel Albares.Sin embargo, el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, se ha manifestado contra esa solución. De hecho el 20 de enero la rechazó una vez más escribiendo en las redes sociales que Israel necesita obtener "control de seguridad" sobre todo el territorio desde el río Jordán hasta el Mediterráneo, lo cual es fundamental para la seguridad de Israel.

https://sputniknews.lat/20240121/la-ue-analiza-consecuencias-para-israel-si-se-niega-a-participar-en-plan-de-paz-1147585424.html

https://sputniknews.lat/20240121/israel-rechaza-las-exigencias-de-hamas-de-cese-de-hostilidades-a-cambio-de-rehenes-1147583329.html

israel

unión europea (ue)

palestina

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

josep borrell, israel, unión europea (ue), palestina, hamás, 📰 conflicto palestino-israelí, 🛡️ zonas de conflicto