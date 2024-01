https://sputniknews.lat/20240123/ucrania-se-esta-volviendo-cada-vez-mas-autocratica-bajo-el-liderazgo-de-zelenski-1147625148.html

Ucrania es hoy "un Estado autoritario, incluso totalitario" dónde no existe democracia y no hay competencia entre políticos, explicó el analista político...

Ucrania se está volviendo cada vez más autocrática bajo el liderazgo de Zelenski, declaró a los medios de comunicación Vitali Klichkó. Durante una entrevista concedida al Globe and Mail la semana pasada, el alcalde expresó su preocupación por el hecho de que las autoridades ucranianas silencien a los críticos de Zelenski, argumentando que no puede considerar democráticas las tendencias que observa en el país.En particular, Washington aconsejó al mandatario ucraniano que reorganizara el Gobierno de su país, en particular para destituir a "los funcionarios indeseables", reveló el jefe del Servicio de Inteligencia Exterior de Rusia, Serguéi Narishkin. De acuerdo con él, si Zelenski no cede a estas exigencias, Estados Unidos amenaza con hacer públicas pruebas irrefutables de corrupción que asestarían un terrible golpe al presidente ucraniano y a su entorno.La nueva retórica de Washington en el diálogo con Kiev pone de relieve el hecho de que Zelenski y los responsables políticos de EEUU persiguen objetivos diferentes en el conflicto ucraniano, explicó Bogdán Bezpalko, miembro del Consejo Presidencial Ruso para las Relaciones Interétnicas.Mientras que el país norteamericano busca lograr "cierto dominio geopolítico" en el hemisferio oriental, el objetivo primordial de Zelenski es mantenerse en el poder, explicó el experto, señalando que Washington no necesita realmente al mandatario ucraniano para continuar el conflicto como desea Estados Unidos."Es posible que durante las presidenciales en Ucrania, que supuestamente tendrán lugar en marzo, salga elegido un nuevo líder que no tenga las manos manchadas de sangre, que podría aceptar las negociaciones de paz y congelar el conflicto, lo que encajaría en los objetivos actuales y la planificación a largo plazo de EEUU", afirmó.Aunque el país norteamericano acogería con satisfacción ese indulto, que le permitiría reconstruir y rearmar Ucrania para luego lanzarla de nuevo contra Rusia "como un ariete", el mandatario ucraniano no quiere que se produzca ese escenario, señaló Bezpalko.En sus palabras, es probable que Estados Unidos tenga "un montón" de información sucia no solo sobre Zelenski, sino también sobre otros funcionarios del Gobierno ucraniano, incluidas pruebas de malversación de fondos públicos y datos sobre sus cuentas extraterritoriales y propiedades en el extranjero.En cuanto a las declaraciones de Klichkó, el analista argumentó que el alcalde de Kiev actuaba probablemente como portavoz de cierta facción política de Ucrania, cuyos miembros no están demasiado entusiasmados con el liderazgo del actual presidente.No obstante, señaló que es poco probable que Klichkó se convierta en el próximo mandatario del país, suponiendo, claro está, que se celebren elecciones en un futuro próximo. También se mostró escéptico sobre las perspectivas de democracia en Ucrania mientras el país esté controlado directamente desde Washington. "Allí no hay democracia, no hay competencia entre políticos, entre representantes de diferentes partes del espectro político. Porque solo hay un espectro, el nacionalista (...) Klichkó apela obviamente a la 'democracia' como concepto, a la palabra que podría desacreditar a Zelenski y poner de relieve una vez más su autoritarismo. Sí, Ucrania es hoy un Estado autoritario, incluso totalitario", concluyó Bezpalko.

