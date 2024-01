https://sputniknews.lat/20240124/desplante-de-china-a-ucrania-delirio-de-stoltenberg-y-panico-a-trump-1147669832.html

Desplante de China a Ucrania, delirio de Stoltenberg y pánico a Trump

Desplante de China a Ucrania, delirio de Stoltenberg y pánico a Trump

24.01.2024

¿Quién da más?Previo al show que montó el Occidente colectivo en tierras helvéticas, al que denominó como 'una cumbre de paz multinacional en los Alpes suizos', el jefe de gabinete de Kiev, Andri Yermak, dijo que era imperativo que China se uniera a las conversaciones de paz que promociona Kiev y deslizó que Zelenski tendría la oportunidad de conversar con el primer ministro chino, Li Qiang.De acuerdo a analistas, la decisión de China de rechazar reunirse con los ucranianos pareció intencionada y no el resultado de un problema de programación. Un alto funcionario estadounidense dijo que Pekín rechazó la solicitud de Kiev de reunirse en algún momento durante sus visitas mutuas a Suiza. Tras este desaguisado, un funcionario ucraniano salió al paso a decir que en el programa de la delegación no había ninguna reunión con funcionarios chinos, y que Kiev nunca la solicitó.Al respecto, el analista internacional Christian Lamesa, señala: "Creo que la interpretación [del rechazo funcionaros chinos a reunirse con sus pares ucranianos] va en el siguiente sentido: hay que recordar que hace algún tiempo China hizo una propuesta, un plan de paz para Ucrania que fue totalmente desconsiderado por parte de Kiev y de sus patrocinadores de la OTAN y la Casa Blanca. En este sentido, me parece que China no hace, ni más, ni menos, que ser coherente con una diplomacia seria que lleva adelante".En este contexto, el secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, realizó otra declaración delirante, al afirmar que "China se está acercando a nuestras puertas"."La verdad es que da para una carcajada ante tal humorada del noruego Stoltenberg. Lo que es cierto, es que China no se está acercando a ningún lado, sino que se mantiene en su lugar, con sus intereses y triunfando sobre el Occidente capitalista, pese a que es un sistema, y lo reivindico de esa manera como lo hace la propia China, que es el comunismo al estilo chino", reflexiona el analista.Mientras, la cadena estadounidense CNBC informó que, si bien este año Donald Trump no asistió al Foro Económico Mundial, el tema de su posible reelección como presidente de EEUU ocupó gran parte de las charlas de los participantes del evento. Anteriormente, la presidenta del Banco Central Europeo [BCE], Christine Lagarde, afirmó en una entrevista al canal francés de televisión France 2, que la reelección Trump sería "claramente una amenaza" para Europa, a juzgar por las políticas que aplicó durante los cuatro años de su primer mandato. Esto constituye una injerencia en toda regla en las elecciones en EEUU, por parte de Lagarde.

