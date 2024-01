El Gobierno de Argentina descarta diálogo con promotores de huelga general

https://sputniknews.lat/20240124/el-gobierno-de-argentina-descarta-dialogo-con-promotores-de-huelga-general-1147673741.html

Aunque sostuvo que el Ejecutivo respeta "el derecho a manifestarse, a parar y a quejarse de lo que crean conveniente", descartó que se pueda conversar con quien "intenta complicar la vida al resto de los argentinos, que no dejan de ser un grupo minoritario". "Qué es lo que uno puede dialogar de gente que intenta frenar el país y va en contra de lo que ocurrió en las urnas poquito tiempo atrás", señaló respecto a la victoria del oficialismo en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales del 13 de noviembre. Para el portavoz presidencial, la huelga general de este miércoles convocada por la Confederación General del Trabajo (CGT) es promovida por "gente que muestra un costado bastante antidemocrático y antirepublicano al hablar de "voltear cosas". "En Argentina no se voltean más nada, mucho menos aquello que está en trámite parlamentario", añadió en alusión a un proyecto de "ley ómnibus", una iniciativa de más de 500 artículos que le otorga facultades legislativas al presidente y que recibió dictamen positivo en la madrugada por un plenario de comisiones de la Cámara de Diputados. El Gobierno de Milei está "extrañado por la velocidad que han tomado en anunciar un paro récord en la historia democrática argentina", a menos de dos meses de que haber asumido el Poder Ejecutivo. En esta línea, el paro general es un "gran sinsentido, una complicación y pérdida de dinero para muchísimos argentinos, y va en contra de lo que la mayoría de los argentinos quieren", asumió Adorni. "El paro tal vez se haya transformado en algo más político que en una defensa de los trabajadores", añadió. Reacciones de ministros El portavoz recordó durante su intervención que está vigente un protocolo antipiquetes del Ministerio de Seguridad, cuya titular, Patricia Bullrich, ya advirtió "que se va a cumplir tal y como corresponde, garantizando la libre circulación, con los controles pertinentes y evitando que las calles no se corten". La ministra señaló en redes sociales que los promotores del paro son "sindicalistas mafiosos, gerentes de la pobreza, jueces cómplices y políticos corruptos, todos defendiendo sus privilegios, resistiendo el cambio que decidió la sociedad democráticamente y que lidera con determinación el presidente Javier Milei". De forma similar, la ministra de Relaciones Exteriores, Diana Mondino, señaló que la huelga fue convocada "por la oligarquía de millonarios con autos blindados y chófer" y "falsos representantes de los trabajadores". "Las cosas se consiguen con esfuerzo, no llorando y pataleando; no les tenemos miedo", consignó. La CGT convocó el paro nacional en rechazo a las primeras medidas del Gobierno, entre las que se incluye el proyecto de "ley ómnibus" además de un decreto de necesidad y urgencia (DNU) que modifica o deroga 366 leyes para desregular distintos sectores de la economía.

