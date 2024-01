https://sputniknews.lat/20240124/francia-rechaza-la-reunion-urgente-solicitada-por-rusia-en-el-cs-de-la-onu-sobre-derribo-del-il-76-1147678072.html

Francia rechaza la reunión urgente solicitada por Rusia en el CS de la ONU sobre derribo del Il-76

La representación rusa ante el organismo internacional aseguró que esta decisión "es un claro intento de proteger" a Kiev, luego de que Moscú acusara a las autoridades ucranianas de haber derribado la aeronave sobre la región de Bélgorod, limítrofe con Ucrania. Según la diplomacia del país euroasiático, Francia desea programar la sesión para la tarde del 25 de enero. "La presidencia francesa ha rechazado nuestra petición de celebrar una reunión urgente del Consejo hoy a las 15.00 horas (20.00 GMT). En un claro intento de proteger a sus clientes del régimen de Kiev, acepta programar la reunión para mañana a las 17.00 horas", informó el embajador adjunto ruso ante la ONU, Dmitri Polianski, en sus redes sociales. Horas antes, el Gobierno de Vladímir Putin calificó la caída del avión Il-76 como "un atentado terrorista del régimen de Kiev". A bordo de la aeronave también viajaban seis miembros de la tripulación y tres acompañantes, todos ellos de nacionalidad rusa. El avión se dirigía a Bélgorod para un nuevo canje acordado entre Rusia y Ucrania. Según la Defensa rusa, la aeronave fue derribada por dos misiles antiaéreos ucranianos lanzados desde la provincia de Járkov. La Cancillería rusa condenó en los términos más enérgicos el siniestro, calificándolo también de acto terrorista y ataque deliberado por parte del Gobierno de Zelenski.¿Cómo reaccionó la ONU?Mientras tanto, la Organización de las Naciones Unidas (ONU) lamentó la muerte de todas las personas que se encontraban a bordo del avión militar ruso IL-76, dijo Stephane Dujarric, portavoz de la Secretaría General del organismo. "Vimos informes de un avión derribado. No tenemos más información que la publicada en la prensa. Por supuesto, lamentamos mucho la muerte de todos los que se encontraban a bordo, pero no tenemos absolutamente ninguna información adicional", mencionó Dujarric ante los medios de comunicación. A bordo del avión se encontraban seis tripulantes, 65 soldados ucranianos que se dirigían a la referida provincia para participar en un nuevo canje acordado entre Moscú y Kiev, y tres militares rusos que los acompañaban. El accidente no dejó supervivientes.

francia

ucrania

