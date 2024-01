https://sputniknews.lat/20240124/jefa-de-campana-de-biden-trump-ha-completado-su-control-del-partido-republicano-1147684629.html

Jefa de campaña de Biden: "Trump ha completado su control del Partido Republicano"

En el 'war room' de Joe Biden ya dan por sentado que el actual presidente de Estados Unidos se enfrentará a su predecesor Donald Trump en la próxima elección... 24.01.2024, Sputnik Mundo

Tras las victorias de Trump en las primarias New Hampshire y en los caucus en Iowa, el equipo de Biden ya ve al exmandatario como el adversario a vencer, sobre todo porque muchas encuestas arrojan un empate técnico entre ambos políticos en preferencias de voto. Así lo ha admitido la jefa de campaña de Biden, Julie Chávez Rodríguez, la activista estadounidense de ascendencia mexicana que comanda la campaña electoral del presidente rumbo a su reelección.Aunque sus índices de aprobación ciudadana han caído en diferentes momentos de su Administración por problemas como la migración o el apoyo militar de Washington a Ucrania, Biden sostiene que es el único miembro del Partido Demócrata capaz de derrotar a Trump en las urnas. "Si Trump no se presentara, no estoy seguro de que yo me presentaría (...) No podemos dejarlo ganar", argumentó Biden en diciembre pasado en un acto de recaudación de fondos.Por ahora, la campaña de Biden apuesta a difundir la idea de que Trump supone una grave amenaza para la democracia estadounidense y que las libertades personales estarían en peligro si el expresidente logra acceder a un nuevo mandato. También aluden a los procesos judiciales que enfrenta Trump por diversos delitos, como posible interferencia electoral, fraude empresarial, entre otros. Sin embargo, de acuerdo con la agencia Reuters, a la mayoría de los votantes republicanos no les importa la cadena de acusaciones penales contra Trump e incluso muchos simpatizantes están convencidos de que Biden no ganó limpiamente las elecciones de 2020, como ha sostenido el empresario.Una encuesta elaborada este mes por Reuters/Ipsos señala que Biden y Trump cuentan cada uno con un 35% de apoyo entre los votantes demócratas y republicanos, en el inicio del año electoral, lo cual quiere decir que ambos se encuentran en un empate técnico. Por su parte, Trump y su equipo han acusado al actual presidente y a los demócratas de alarmismo, y afirman que la Administración Biden registra una racha ininterrumpida de debilidad, incompetencia, corrupción y fracaso.

