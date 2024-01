https://sputniknews.lat/20240124/la-economia-de-china-crece-un-52-en-2023-y-el-fmi-quiere-darle-lecciones-de-economia-1147670774.html

La economía de China crece un 5,2% en 2023 y el FMI quiere darle lecciones de economía

DatosLos datos sobre el crecimiento del gigante asiático los proporcionó el primer ministro chino, Li Qiang, durante su intervención en el Foro Económico Mundial de Davos. En este sentido, el primer ministro chino ha defendido que su país se centró en fortalecer los motores de crecimiento internos en vez de buscar una expansión a corto plazo, acumulando riesgos a largo plazo.Al respecto, el analista internacional Manuel Monereo observa que "no solo [es] que China crezca un 5,2%, sino que Rusia ha crecido por encima del 3,5%. Es decir, el país más sancionado del mundo, un país en guerra, dedicando enorme cantidad de recursos al complejo militar industrial, está creciendo más que los países que la están hostigando. Es decir, está creciendo más que los 50 países que, de una u otra manera, están detrás de este complejo mundo de las sanciones, que no es otra forma que una guerra económica larvada, dirigida y organizada por los EEUU".Mientras, en el mismo Foro de Davos, la directora del Fondo Monetario Internacional, Kristalina Georgieva, intenta darle lecciones de economía a Pekín: advirtió que China necesita "reformas estructurales" para evitar una caída bastante significativa del crecimiento. "Todo esto ayudaría a China a hacer frente a lo que predecimos que, en ausencia de reformas, sería una disminución bastante significativa de las tasas de crecimiento por debajo del 4%", aseguró.En este sentido, Monereo ironiza que "el FMI no ha acertado nunca, y cuando acierta es cuando rectifica".

