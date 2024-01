https://sputniknews.lat/20240124/lavrov-no-hay-esperanza-de-que-rusia-sea-derrotada-de-ninguna-manera-en-ucrania-1147672942.html

Lavrov: "No hay esperanza de que Rusia sea derrotada de ninguna manera" en Ucrania

Así lo ha manifestado el canciller de Rusia, Serguéi Lavrov, durante una rueda de prensa sobre los resultados de la diplomacia del gigante euroasiático en el... 24.01.2024, Sputnik Mundo

Lavrov pone al desubierto a OccidenteAl manifestarse sobre la situación en Ucrania, Lavrov sostuvo que Rusia "no ve el menor interés por parte de EE.UU. ni de la OTAN en llegar a una solución justa del conflicto ucraniano". "Ni siquiera quieren oír hablar de nuestras preocupaciones y no quieren hablar seriamente de eliminar las contradicciones fundamentales. Por el contrario, Occidente está haciendo todo lo posible para agravar la crisis ucraniana", afirmó.También aseveró que la presión de Ucrania para atacar la península de Crimea en territorio ruso demuestra que Occidente no quiere ninguna solución constructiva. En este contexto, sostuvo que "no hay esperanza de que Rusia sea derrotada de ninguna manera" en el actual conflicto.Asimismo, afirmó que el pasado año mostró el rechazo a los "modales" geopolíticos de Occidente en el mundo. Denunció que los países occidentales "se basan totalmente en sus propios intereses egoístas y no tienen en cuenta los intereses de los demás".El jefe de la diplomacia rusa destacó también que el objetivo de Rusia en 2024 es deshacerse de toda dependencia de Occidente en la economía y las cadenas de suministro. "Los objetivos son claros: deshacernos de cualquier necesidad de depender de esas cadenas de suministro, financieras, bancarias, logísticas que de alguna manera están controladas o fuertemente influenciadas por nuestros colegas occidentales".

