AMLO anuncia ajustes al proceso de revocación de mandato en México

AMLO anuncia ajustes al proceso de revocación de mandato en México

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, anunció cambios sobre el proceso de revocación de mandato, con el que la población decide si un... 25.01.2024

"Para que la [revocación] sea vinculatoria, que sea vinculatoria, en vez de 40% de participación, estoy proponiendo 30% porque ahora, por eso no se llevan a cabo consultas", apuntó en su conferencia de prensa.El mandatario mexicano adelantó que este ajuste será parte del paquete de iniciativas que presentará el próximo 5 de febrero a las 17:00 horas, tiempo de la Ciudad de México (23:00 GMT), donde se contemplan reformas en el ámbito político y laboral del país, por ejemplo, para mejorar las pensiones de los trabajadores y el recorte a los gastos de campaña.Asimismo, rescató que, durante su Administración, que inició en diciembre de 2018 y terminará en septiembre de este año, dos de las iniciativas más relevantes fueron la revocación de mandato y que el presidente de la República dejara de tener fuero y pueda ser juzgado ante la ley.La primera consulta para decidir si el mandatario en turno, es decir, López Obrador, continuaba en el cargo, se llevó a cabo en abril de 2022, tras la publicación de Ley Federal de Revocación de Mandato, que entró en vigor en septiembre de 2021.De acuerdo con el Gobierno de México, lo que se busca con este ejercicio es impulsar un mecanismo para que el pueblo mexicano no tenga que someterse a gobiernos con los que no estén conformes por un periodo inamovible de seis años.Sin embargo, en esa ocasión, el ejercicio solo tuvo la participación de 17,7% del total de la lista nominal del Instituto Nacional Electoral (INE) mexicano, que está conformada por 92 millones 823.216 de electores. Por esta causa, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) determinó su invalidez.

