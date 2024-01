https://sputniknews.lat/20240125/cientificos-revelan-que-los-vapeos-saludables-sin-nicotina-esconden-otro-peligro-para-la-salud-1147673346.html

Científicos revelan que los vapeos 'saludables' sin nicotina esconden otro peligro para la salud

Científicos revelan que los vapeos 'saludables' sin nicotina esconden otro peligro para la salud

Un grupo de científicos comprobó que los vapeos que no contienen nicotina siguen siendo dañinos para los pulmones, lo que refuta una teoría popular de que son... 25.01.2024, Sputnik Mundo

2024-01-25T11:02+0000

2024-01-25T11:02+0000

2024-01-25T11:02+0000

ciencia

💗 salud

vapeo

antropología

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.lat/img/106287/48/1062874821_0:0:4272:2404_1920x0_80_0_0_b3f58c6c8cfc1a3b233bc8f459a1142b.jpg

Decenas de países han prohibido ya los cigarrillos electrónicos con nicotina, pero estas precauciones ahora parecen ser insuficientes.Investigadores de la Universidad Anglia Ruskin en el Reino Unido, analizaron en el laboratorio cómo interactuaba una marca común de cigarrillos electrónicos sin nicotina con las células del tejido pulmonar humano y descubrieron que seguía produciéndose estrés oxidativo que se produce cuando la reacción natural de las células al oxígeno se desequilibra, provocando disfunciones y el desgaste de las células. Este estrés fue detectado junto con un aumento de la inflamación y la rotura de los vasos sanguíneos, una combinación que suele asociarse a las lesiones pulmonares.Al comparar los productos sin nicotina con los cigarrillos electrónicos de la misma marca que sí contenían nicotina, los investigadores descubrieron que la ausencia de la sustancia adictiva no hacía necesariamente que los vapeos fueran mucho menos perjudiciales para el tejido pulmonar.El equipo identificó una abundancia inusual de una proteína particular llamada ARF6, que parece ser responsable de daños en el tejido pulmonar en el laboratorio. Esta proteína no se ha relacionado con el tabaquismo o las lesiones pulmonares en el pasado, pero es conocida por participar en el correcto funcionamiento de los vasos sanguíneos del organismo.Los hallazgos sobre la ARF6 ayudarán en futuras investigaciones sobre los efectos del vapeo en la salud, que a menudo se han centrado generalmente en los daños causados por la nicotina."Es fundamental seguir investigando para determinar la relación entre el consumo de cigarrillos electrónicos sin nicotina y la posible aparición de lesiones pulmonares en los próximos años", afirma Chichger.Los investigadores están especialmente interesados en investigar cómo los cigarrillos electrónicos aumentan el riesgo de síndrome de dificultad respiratoria aguda (SDRA), un problema que suele afectar a los fumadores y que está causado por daños en los vasos sanguíneos de los pulmones.

https://sputniknews.lat/20231124/cientificos-rusos-descubren-como-el-vapeo-afecta-los-pulmones-1146008491.html

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

💗 salud, vapeo, antropología