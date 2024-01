https://sputniknews.lat/20240125/decenas-de-ninos-y-ninas-realizan-labores-de-seguridad-armada-en-el-sur-de-mexico-1147711516.html

Decenas de niños y niñas realizan labores de seguridad armada en el sur de México

CIUDAD DE MÉXICO (Sputnik) — Decenas de menores de edad armados con fusiles, escopetas y garrotes realizan labores de seguridad como integrantes de la Policía... 25.01.2024, Sputnik Mundo

Según el diario La Jornada, 20 menores de edad, de entre 11 y 15 años, hicieron labores de seguridad como integrantes de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitaria-Pueblos Fundadores (CRAC-PF), en el poblado de Ayahualtempa. En las imágenes publicadas en la portada de la versión impresa del periódico, los niños aparecen formados en fila y visten como uniforme camisetas color verde olivo, con el escudo municipal en letras doradas. Uno de los pequeños expuso que decidió unirse "porque el Gobierno no da respuesta al secuestro de mis parientes", indica el reportaje exclusivo. Los uniformes los completan con jeans y zapatillas deportivas, se tapan el rostro con pañuelos, mientras presentan armas de largo alcance y palos. Al final del acto, un adolescente de 13 años armado con una escopeta informó a La Jornada que es "integrante de una familia que está desaparecida desde el 19 de enero pasado" y agregó que el secuestro de sus parientes lo llevó a incorporarse a la Policía comunitaria. Familiares desaparecidos Luis Morales Rojas, miembro del Consejo Tradicional del Gobierno Náhuatl, confirmó que los chicos mayores se integrarán a la búsqueda de cuatro miembros de dicha familia y el resto realizarán labores de vigilancia. El niño expresó que no tiene miedo de unirse a las Autoridades Comunitarias - Pueblos Fundadores y que estudia solo cuando tiene tiempo, porque con la inseguridad no puede hacerlo. En esa región, desde el 2019 han sido adiestrados niños y adolescentes para apoyar las labores de seguridad. Los menores fueron "capacitados" durante varios días en el manejo de armas, entre ellas rifles y escopetas calibres 22, 20, 16, y 41 milímetros, así como pistolas de corto alcance. "El Gobierno nos ha dicho que es un delito porque se violan los derechos de la infancia, pero ¿qué nos dice de la delincuencia organizada, que tiene halcones de 12 y 13 años que vigilan a la población y nos perjudica?", preguntó el responsable entrevistado. El acto de juramentación se realizó en una asamblea a la que acudieron la mayoría de los habitantes de Ayahualtempa, comunidad de origen indígena náhuatl. Los habitantes pidieron "al presidente Andrés Manuel López Obrador y a la gobernadora de Guerrero, Evelyn Salgado, que liberen a los indígenas secuestrados", quienes estarían retenidos en Tlaniculilco, municipio de Quechultenango". Los secuestrados por el crimen organizado mientras realizaban labores de pastoreo son una mujer de 50 años, su esposo de 52 y sus hijos de 30 y 22 años. El lugar donde estarían los secuestrados, el mencionado Tlanicuilulco, pertenece a otro núcleo agrario, y por esa razón los pobladores reportaron el hecho al Gobierno, y esperan que las autoridades locales o federales los rescaten.

